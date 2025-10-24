Смартфон c рекордной батареей 10 000 мАч получил корпус толщиной 8 мм: как такое возможно

Honor готовит к выходу смартфон Power 2. Новинка обещает удивить рынок сверхъемким аккумулятором на 10 000 мАч, но при этом сохранит миниатюрный корпус благодаря интересной инновации.

Слухи о разработке телефона Honor с необычайно емкой АКБ пополнились свежими подробностями. Авторитетный инсайдер Digital Chat Station раскрыл ключевые характеристики модели Power 2, пишет Gizmochina.

Как достигли прорыва

Сочетание компактных габаритов и батареи на уровне среднего повербанка — самый впечатляющий момент в утечке. Обычно смартфоны с элементами такой емкости (например, защищенные модели Oukitel и Ulefone) имеют толщину свыше 15-20 мм и внешне напоминают "кирпич". Honor же удалось вместить аккумулятор на 10 000 мАч в корпус толщиной около 8 мм, сообщает информатор.

Это говорит о серьезной работе инженеров компании над оптимизацией внутренней компоновки и применении передового аккумулятора с кремниево-углеродным анодом. Решение обеспечивает максимальную плотность энергии при меньших размерах.

Тизер первой модели Honor Power демонстрировал малую толщину, несмотря на емкую батарею Фото: Honor

Что еще известно

Honor Power 2 будет позиционироваться как смартфон среднего класса. Он получит плоский дисплей с разрешением 1.5K и технологией LTPS, а также оптический подэкранный сканер отпечатков пальцев. Еще не анонсированный процессор MediaTek Dimensity 8500 ляжет в основу гаджета. Также сообщается о повышенной устойчивости аппарата к падениям.

Honor Power 2 станет преемником модели первого поколения, которая вышла в апреле этого года и тоже удивила сочетанием емкой батареи на 8000 мАч и тонкого 8-мм корпуса. Дебютная модель серии оснащалась AMOLED-экраном, чипом Snapdragon 7 Gen 3 и поддерживала быструю зарядку на 66 Вт. Ожидается, что вторая версия сохранит главные достоинства предшественника, предложив еще более впечатляющую автономность.

Релиз Honor Power 2 запланирован на первый квартал 2026 года.

