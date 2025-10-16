Смартфоны уже никогда не будут прежними: новая технология позволит им "двигаться"

Китайский бренд Honor уже не раз удивлял пользователей – то супермощным чипом в своих смартфонах, то флагманскими камерами. Но теперь компания представила еще и телефон, который может самостоятельно двигаться.

На презентации новой серии Magic 8 компания Honor показала свой Robot Phone, сообщает gizmochina.com. Это действительно робот-телефон, созданный с помощью искусственного интеллекта.

Главная особенность "робо-телефона" – это скрытый шарнирный механизм роботизированной руки, который раскладывается одним щелчком, позволяя гаджету двигаться и стабилизироваться. Он может автоматически кадрировать, отслеживать объекты и даже компенсировать дрожание без участия человека.

При этом устройство в целом выглядит как обычный смартфон, без явных признаков роботизации. Даже не сразу поймешь, что внутри спрятан стабилизатор, отмечает издание, – разве что модуль камеры довольно толстый.

Для создания телефона-робота использовали модель искусственного интеллекта компании YOYO. Она распознает эмоции, рекомендует контент и управляет подключенными устройствами. Honor рассматривает это как часть своего так называемого Проекта Альфа. Цель проекта весьма амбициозная – превратить современные смартфоны в настоящих "спутников жизни на основе кремния".

Правда, пока что Robot Phone – это скорей демонстрационный образец, чем массовый продукт. Но Honor обещает рассказать больше о своих достижениях на предстоящей выставке MWC 2026 в Барселоне.

Ранее стало известно, что тонкий складной смартфон Honor выдержал на себе холодильник весом почти 200 кг. Речь шла о модели Honor Magic V5, и она установила мировой рекорд Гиннесса.

Также сообщалось, что телефоны Honor попали в число самых популярных брендов в Европе. В списке оказались и другие известные китайские производители смартфонов – Xiaomi, Realme, Oppo, OnePlus.