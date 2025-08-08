Не Samsung и не Apple: какие бренды смартфонов сегодня популярны в Европе (фото)

В то время как Samsung и Apple по-прежнему возглавляют чарты на мировом рынке, китайские бренды неуклонно расширяются в регионах за пределами Азии. И Европа стала привлекательным рынком для Xiaomi, Honor, OnePlus и других.

Related video

Китайские компании расширяют свое присутствие благодаря инновационным функциям, конкурентным ценам и интересному дизайну. Итак, вот ведущие китайские бренды, которые доступны на европейском рынке, пишет gizmochina.com.

Xiaomi

Смартфон Xiaomi 15 Фото: allround-pc.com

Xiaomi, возможно, самый успешный китайский бренд в Европе. Он предлагает широкий спектр телефонов по различным ценам — от бюджетных Redmi до премиум-флагманов вроде Xiaomi 15. Бренд занимает третье место в списке продаж после Apple и Samsung. Продукция этой компании популярна, прежде всего, в Испании, Италии и Германии. Благодаря функциям, основанным на искусственном интеллекте, пользователи довольствуются не только флагманами, но и устройствами среднего класса.

Honor

Смартфон Honor Magic 7 Фото: huaweicentral.com

После отделения от Huawei бренд Honor вернулся на рынок, продемонстрировав привлекательный дизайн и предоставив конкурентное оборудование. В частности, серия "Magic" получила много положительных отзывов, как от пользователей, так и от экспертов-тестировщиков, которым понравились камеры. Бренд делает продвижение на западных европейских рынках с большим количеством партнерских отношений и конкурентными ценами, пишет СМИ. Даже его складные устройства преуспевают, заняв первое место в Западной Европе во втором квартале 2024 года.

Realme

Смартфон Realme С75 Фото: gadgetmatch.com

Нацеливаясь на более молодую аудиторию, Realme известен стильными телефонами с высокой частотой обновления, быстрой зарядкой и мощными чипсетами. Но то, что отличает их, — это доступный ценник, что весьма выгодно европейцам. Тем не менее, бренд недавно пытался захватить больше места в премиум-сегменте, но столкнулся с жесткой конкуренцией как со стороны Samsung, так и со стороны Apple.

OnePlus

Смартфон OnePlus Nord CE5 Фото: OnePlus

Несмотря на то, что OnePlus — это не так популярен, как другие китайские производители смартфонов, он является признанным брендом в Европе, говорится в материале. Он известен своими премиальными устройствами, особенно OnePlus 13. Между тем, устройства NORD являются моделями среднего ценового диапазона и устраивают тех, кто не хочет тратить много денег на гаджеты. Компания все еще растет в регионе, несмотря на низкие продажи в Германии.

Oppo

Смартфон Oppo Reno 13 Фото: Oppo

Oppo находится в несколько сходной позиции с OnePlus — бренд активно работает над увеличением своей доли рынка в Европе. За последние годы компания расширила свое присутствие в Европе, достигнув 5-го места на рынке смартфонов ЕС в 4 квартале 2024 года. Ее доля рынка все еще колеблется, но она продолжает активно инвестировать в регион. Компания отмечала рост в Южной Европе (Испания, Италия, Румыния и Португалия) благодаря своей серии "Find X" и телефонам "Reno".

Ранее мы писали про бюджетные телефоны OnePlus от 13 000 грн. В рейтинг попали недорогие устройства OnePlus Nord CE5, OnePlus Nord 5, OnePlus 13s, OnePlus Ace 5 Ultra, OnePlus Ace 5 Racing. Летом 2025 года на рынок вышли новинки от бренда OnePlus, и их можно уже купить в Украине по вполне демократичным ценам.