Бюджетные телефоны OnePlus: модели от 13 000 грн, которые можно купить сейчас (фото)

В рейтинг попали бюджетные устройства моделей OnePlus Nord CE5, OnePlus Nord 5, OnePlus 13s, OnePlus Ace 5 Ultra, OnePlus Ace 5 Racing.

Летом 2025 года на рынок вышли новинки от бренда OnePlus, и их можно уже купить в Украине по вполне демократичным ценам, пишет Фокус. В нашем обзоре вы найдете характеристики и цены этих смартфонов.

OnePlus Nord CE5

Смартфон OnePlus Nord CE5 Фото: Beebom Gadgets

Смартфон имеет AMOLED-дисплей с диагональю 6.77 дюйма и разрешением 1080 x 2392 пикселей. Под капотом находится процессор Dimensity 8350 Apex от компании MediaTek, работающий на пару с Android 15. На задней панели корпуса располагается двойная основная камера с датчиками на 50 Mп и 8 Mп. Память поставляется в объеме память 8 и 12 ГБ. Весьма емкая батарея, 7100 мАч, обеспечит хорошее время автономной работы. Вес устройства достигает 199 г.

Цена в Украине: 12 995 – 14 250 грн.

OnePlus Nord 5

Смартфон OnePlus Nord 5 Фото: androidpolice.com

Смартфон OnePlus Nord 5 оснащен AMOLED-экраном с диагональю 6.83 дюйма и разрешением 1272 x 2800 пикселей. За функционирование устройства отвечают весьма производительный процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 и ОС Android 15. Аккумулятор тут немного слабее, чем у предыдущей модели — всего 5200 мАч. Камера также двойная — на 50 и 8 Мп. Объем памяти предоставляется в вариантах 8 ГБ и 12 ГБ. Весит телефон 211 г.

Цена гаджета: 23 000 грн.

OnePlus 13s

Смартфон OnePlus 13s Фото: livemint.com

OnePlus 13s оборудовали дисплеем размером 6.32 дюйма по диагонали типа AMOLED. Разрешение экрана достигает 1216 x 2640 точек. Процессор Snapdragon 8 Elite от Qualcomm является важным элементом аппаратной части устройства, а ОС Android 15 отвечает за работу всех приложений. Камера у смартфона довольно мощная — два датчика на 50 Мп каждый. Аккумулятор не слишком впечатляет — емкость всего 5850 мАч. Объем памяти — 12 ГБ. А вот вес устройства порадовал: 185 г.

Цена: ожидается в продаже.

OnePlus Ace 5 Racing

Смартфон OnePlus Ace 5 Racing

Модель OnePlus Ace 5 Racing получила от производителя 6.77-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 1080 x 2392 точек. Смартфон работает на базе процессора Dimensity 9400e от компании MediaTek в паре с ОС Android 15. Батарея у гаджета внушительная, ее емкость достигает 7100 мАч, а это значит, что заряда точно хватит на весь день при активном использовании. Память тоже радует объемом — либо 12, либо 16 ГБ. Сзади на корпусе располагается двойная основная камера с датчиками на 50 Mп и 2 Mп. Вес телефона — 200 г.

Цена: от 12 974 до 14 999 грн.

OnePlus Ace 5 Ultra

Смартфон OnePlus Ace 5 Ultra Фото: OnePlus

Телефон OnePlus Ace 5 Ultra может похвастать 6.83-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1264 x 2780 точек. Разработчики решили установить на него чипсет MediaTek Dimensity 9400 Plus и ОС Android 15. Гаджет обладает объемом памяти на 12 и 16 ГБ, двойной камерой с сенсорами на 50 и 8 Мп, а также аккумулятором емкостью 6700 мАч. Вес телефона достигает 206 г.

Стоимость устройства: 17 949 – 18 980 грн.

