Xiaomi тестирует телефон с аккумулятором емкостью 8500 мАч и толщиной корпуса 8,5 мм

Новая утечка говорит о том, что Redmi, суббренд Xiaomi, работает над телефоном с батареей на 8500 мАч. Это почти на 1000 мАч больше, чем у недавно выпущенного Redmi Turbo 4 Pro.

Как сообщается, Redmi удается сохранить толщину корпуса телефона менее 8,5 мм. Многие телефоны имеют такую же толщину, однако их батареи менее емкие. Например, Galaxy S25 Ultra с корпусом в 8,2 мм оснащен аккумулятором всего на 5000 мАч, пишет gizmochina.com.

Лаборатория Redmi все еще совершенствует собственную технологию аккумуляторов, чтобы максимально увеличить емкость без сокращения срока службы. Такой скачок в емкости связан с использованием кремний-углеродной аккумуляторной технологии, которая получила широкое распространение в Китае в этом году.

Свойства кремний-углеродных батарей

В отличие от традиционных графитовых аккумуляторов, максимальная емкость которых составляет около 372 мАч/г, материалы на основе кремния теоретически могут достигать 4200 мАч/г. Кремний также обладает лучшими свойствами хранения лития, что способствует более высокой плотности энергии и большей безопасности во время зарядки. Использование кремниевых материалов помогает избежать накопления лития, которое в некоторых случаях может привести к коротким замыканиям.

Благодаря изменению материалов, телефоны с аккумуляторами емкостью 7000 мАч и выше теперь широко распространены в китайской экосистеме Android. И, возможно, 8500 мАч — не предел. В другом недавнем отчете утверждалось, что телефоны с емкостью 10000 мАч могут появиться уже в следующем году, пишет СМИ.

Пока неизвестно, как будет называться телефон Redmi с батареей емкостью 8500 мАч и когда он выйдет на рынок.

Ранее мы писали, что аккумуляторы прослужат намного дольше благодаря простому инструменту. Ученые из Калифорнийского университета в США разработали технологию, которая может помочь создать более безопасные и долговечные литий-металлические аккумуляторы для электромобилей и крупномасштабных накопителей энергии.