Смартфоны изменятся навсегда: что предлагает новая аккумуляторная технология (фото, видео)

Многие новые смартфоны получают от производителей кремний-углеродные батареи. Эксперты рассказали о том, в чем их преимущество перед литий-ионными аналогами.

Related video

Современные смартфоны и ноутбуки на протяжении десятилетий работали на литий-ионных батареях. Однако их нельзя назвать на 100% безопасными, так как они перегреваются и даже способны взорваться, а еще их крайне сложно сделать очень тонкими, что не актуально при современной моде на супертонкие устройства, пишет gizmochina.com.

В чем преимущества кремния

Кремний может поглощать почти в 10 раз больше лития, чем графит, что позволяет увеличить емкость батарей. Но это может привести к деформации внутренней структуры, и в итоге и батарея выйдет из строя через нескольких месяцев. Следовательно, устройство придет в негодность.

Ситуацию спасает композит из кремниевого углерода (Si/C). Это гибридный раствор, который соединяет небольшие количества нано-силикона в проводящую углеродную матрицу. Углеродный каркас дает аккумулятору структуру и стабильность. Кремний обеспечивает большую емкость. Вместо 100% кремния в большинстве анодов Si/C используется 5-15% кремния, чего вполне достаточно для повышения плотности энергии батареи на 10-20% без разрушительных последствий.

Как работает кремний-углеродная технология

В традиционных литий-ионных батареях ионы лития перемещаются между катодом и анодом во время циклов заряда и разряда. Кремний-углеродные батареи следуют тому же принципу, но улучшенная структура анодов позволяет хранить больше ионов. Это означает, что батарея емкостью 5000 мАч может доставлять 5500 или даже 6000 мАч без увеличения физического размера.

Аккумулятор нового типа тоньше, что позволяет сделать корпус смартфона более "изящным" без ущерба для времени автономной работы.

Кремний-углеродные батареи также заряжаются быстрее, работают лучше на холоде и сохраняют более полезную мощность при низких напряжениях, чем литий-ионные. Тесты смартфона Honor, оснащенного аккумулятором нового типа, показали на 240% больше оставшейся емкости при 3,5 В по сравнению со стандартными литий-ионными батареями.

Как работают кремний-углеродные батареи

Почему кремний-углеродные батареи стали популярны именно сейчас

Honor была первой компанией, представившей кремний-углеродную батарею для смартфона в 2023 году. С тех пор такие бренды, как Xiaomi, OnePlus, Vivo, Oppo и даже бюджетная линейка Huawei, переняли эту технологию. Телефоны Honor Magic V2 и Vivo X Fold 3 Pro удалось сделать очень тонкими — 10 мм в сложенном виде, что считалось просто невероятным всего несколько лет назад.

К 2025 году основные флагманы, такие как OnePlus 13 и Xiaomi 15 Ultra, получили батареи на 6000 мАч, при этом их корпусы остались тонкими, как и прежде. Huawei удивила рынок, когда представила серию Power Honor с аккумулятором емкостью 8000 мАч в корпусах толщиной 8 мм.

Тенденция только ускорилась. Вскоре появились Xiaomi Flip 2 с батареей 5165 мАч, Honor Magic V5 с аккумулятором на 6100 мАч и Vivo x Fold 5 с батареей на 6000 мАч. Стоит ли говорить, что эти смартфоны не "потолстели"? Благодаря кремниево-углеродной технологии был достигнут компромисс между тонкостью корпуса и сроком службы батареи.

Смартфон Honor Power Фото: скриншот / YouTube

Почему Apple и Samsung не используют новую аккумуляторную технологию

Apple и Samsung пока проявляют осторожность, они отдают приоритет долгосрочной службе, так как ранние варианты Si/C батарей приходили в негодность немного быстрее, чем традиционные литий-ионные аккумуляторы. Также есть логистические проблемы. Дело в том, что большинство телефонов с кремний-углеродными аккумуляторами производятся в Китае, как и сами батареи. Также брендам нужно получить одобрение от регуляторов для использования данной технологии.

Однако ходят слухи, что Samsung уже проверяет технологию для Galaxy S26. А компания Apple, вероятно, ждет, пока батареи Si/C не достигнут своего эталона — сохранение 80% емкости после 500 циклов зарядки-разрядки.

Что дальше?

Твердотельные и натриевые аккумуляторы уже тестируются разработчиками, но к коммерциализации они еще не готовы. Сегодня Si/C-батареи — лучшее решение из всех новинок. В мире сгибаемых, ультратонких телефонов с ИИ-функциями, которые быстро "съедают" заряд, эта технология подоспела как нельзя кстати.

Для пользователей это означает более тонкие телефоны и более длительное время автономной работы. Это не волшебство. Это химия. И это уже меняет смартфоны.

Ранее мы сообщали, что ИИ решил проблему аккумуляторов, над которой ученые бились годами. Исследователи из Технологического института Нью-Джерси использовали искусственный интеллект, чтобы найти материалы для аккумуляторов нового поколения, которые могли бы заменить традиционные литиевые батареи.

Сообщали также, какие 5 смартфонов получили продвинутую аккумуляторную технологию. Все больше производителей смартфонов переводят свои гаджеты на кремний-углеродные аккумуляторы. Эта технология считается более современной, чем привычные литий-ионные батареи. В основном новую фишку применяют китайские марки, но такие смартфоны уже вполне доступны и на европейских рынках.