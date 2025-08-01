Прорыв в сфере аккумуляторов: ИИ решил проблему, над которой ученые бились годами

Исследователи из Технологического института Нью-Джерси (NJIT) использовали искусственный интеллект (ИИ), чтобы найти материалы для аккумуляторов нового поколения, которые могли бы заменить традиционные литиевые батареи.

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Искусственный интеллект решил давнюю проблему в разработке многовалентных ионных аккумуляторов. В отличие от лития, который несет один положительный заряд, многовалентные элементы могут нести два или три, накапливая больше энергии, пишет Interesting Engineering.

Багатовалентные ионные батареи зависят от таких элементов, как магний, кальций, алюминий и цинк, которые более распространены, чем литий. Однако ионы в таких батареях больше и труднее перемещаться через обычные материалы.

"Одним из самых больших препятствий была не нехватка перспективных химических составов аккумуляторов, а абсолютная невозможность протестировать миллионы комбинаций материалов", — сказал руководитель исследования профессор Дибакар Датта.

Чтобы выявить структуры, которые бы сделали многовалентные батареи практичными, исследователи обратились к генеративному искусственному интеллекту. Этот подход позволил быстро исследовать тысячи потенциальных вариантов.

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В результате ИИ обнаружил пять совершенно новых пористых структур оксидов переходных металлов, которые являются чрезвычайно перспективными. Далее ученые подтвердили это достижение с помощью квантово-механического моделирования и термодинамических тестов. По их словам, материалы, предложенные искусственным интеллектом, действительно можно синтезировать и использовать для повышения производительности батарей.

"Эти материалы имеют большие, открытые каналы, идеальные для быстрого и безопасного перемещения этих объемных многовалентных ионов, что является критическим прорывом для аккумуляторов следующего поколения", — заявил Датта.

Напомним, студент Эндрю Уотфорд разработал точные инструменты для прогнозирования засухи, используя возможности искусственного интеллекта.

Фокус также сообщал, что ИИ помог ученым подобрать материал для создания перовскитных солнечных элементов с эффективностью до 26,2%.