Миллиардеры верят, что ИИ будет совершать научные открытия: почему Apple не согласна

Основатель Uber Трэвис Каланик верит, что инструменты искусственного интеллекта, такие как СhatGPT и Grok, могут совершить научные прорывы.

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Он рассказал об этом в подкасте All-In, посвященному будущему технологий. Фрагмент записи опубликовали в Youtube 15 июля.

Трэвис Каланик утверждает, что общается с СhatGPT и Grok, и в одной из веток начинает подбираться к границам известных человечеству знаний о квантовой физике, а затем применяет аналог вайб-кодирования, когда пользователь просит ИИ написать программный код. Судя по словам бизнесмена, он просит чатботов вести научные исследования или предсказывать, что еще можно открыть.

"Я пытаюсь разобраться и посмотреть, возможны ли прорывы. И я уже довольно близко подошел к нескольким интересным прорывам", — заявил основатель Uber.

Трэвис Каланик считает Grok революционным инструментом, который подобрался к совершению научных открытий необычными способами. Он предположил, что новая версия Grok 4 может достичь нужного уровня.

Ведущий подкаста Джейсон Калаканис усомнился в словах собеседника, заявив, что любой, кто разбирается в работе больших языковые модели, знает: они не способны к новым способам мышления. Такие системы ИИ лишь складывают слова наиболее статистически вероятным образом, формируя связи, которые могут звучать как продуманный аргумент, но на самом деле не являются формой мышления в человеческом понимании.

В ответ Трэвис Каланик признал, что ИИ пока не способен совершать новые открытия. Однако не исключил, что на такое будут способны следующие версии Grok. Однако если новая идея появляется у человека, ИИ способен помочь ее развить. Даже в таком случае нужно трижды проверить информацию, поскольку языковые модели время от времени ошибаются.

"Это как тянуть осла. Приходится тянуть его, потому что он не хочет идти против общепринятых взглядов… Ты тянешь его, а потом в какой-то момент думаешь: "О, черт, что-то получилось"".

Миллиардер Илон Маск, основатель компании xAI, которая разрабатывает Grok, 10 июля поделился схожими мыслями в соцсети X. Они написл, что недавно запрашивал у Grok 4 информацию о материаловедении, которой нет в книгах или интернете.

С другой стороны Apple в июне опубликовала статью, в которой показано, с какими трудностями сталкиваются больших рассуждающих моделей. По мнению экспертов компании, точность ответов снижается, когда вопросы становятся достаточно сложными.

В марте писали об исследовании, которая показала, как часто модели ИИ допускают ошибки и дают неточную информацию. Оказалось, что Grok 3 ошибалась в 94% случаев.

Писали также, что ИИ научился лгать и угрожать создателям в своих интересах. К примеру, Claude 4 от Anthropic шантажировала инженера и угрожала раскрыть его измены, лишь бы ее не отключили.