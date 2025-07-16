Мільярдери вірять, що ШІ здійснюватиме наукові відкриття: чому Apple не згодна

Засновник Uber Тревіс Каланік вірить, що інструменти штучного інтелекту, такі як СhatGРТ і Grok, можуть здійснити наукові прориви.

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Він розповів про це в подкасті All-In, присвяченому майбутньому технологій. Фрагмент запису опублікували в Youtube 15 липня.

Тревіс Каланік стверджує, що спілкується з СhatGРТ і Grok, і в одній із гілок починає підбиратися до меж відомих людству знань про квантову фізику, а потім застосовує аналог вайб-кодування, коли користувач просить ШІ написати програмний код. Судячи зі слів бізнесмена, він просить чатботів вести наукові дослідження або передбачати, що ще можна відкрити.

"Я намагаюся розібратися і подивитися, чи можливі прориви. І я вже досить близько підійшов до кількох цікавих проривів", — заявив засновник Uber.

Тревіс Каланік вважає Grok революційним інструментом, який підібрався до здійснення наукових відкриттів незвичайними способами. Він припустив, що нова версія Grok 4 може досягти потрібного рівня.

Ведучий подкасту Джейсон Калаканіс засумнівався у словах співрозмовника, заявивши, що будь-хто, хто розуміється на роботі великих мовних моделей, знає: вони не здатні до нових способів мислення. Такі системи ШІ лише складають слова найбільш статистично ймовірним чином, формуючи зв'язки, які можуть звучати як продуманий аргумент, але насправді не є формою мислення в людському розумінні.

У відповідь Тревіс Каланік визнав, що ШІ поки що не здатний здійснювати нові відкриття. Однак не виключив, що на таке будуть здатні наступні версії Grok. Однак якщо нова ідея з'являється у людини, ШІ здатний допомогти її розвинути. Навіть у такому разі потрібно тричі перевірити інформацію, оскільки мовні моделі час від часу помиляються.

"Це як тягнути осла. Доводиться тягнути його, тому що він не хоче йти проти загальноприйнятих поглядів... Ти тягнеш його, а потім у якийсь момент думаєш: "О, чорт, щось вийшло""".

Мільярдер Ілон Маск, засновник компанії xAI, яка розробляє Grok, 10 липня поділився схожими думками в соцмережі X. Він написав, що нещодавно запитував у Grok 4 інформацію про матеріалознавство, якої немає в книжках або інтернеті.

З іншого боку, Apple у червні опублікувала статтю, в якій показано, з якими труднощами стикаються великі моделі, що міркують. На думку експертів компанії, точність відповідей знижується, коли питання стають досить складними.

У березні писали про дослідження, яке показало, як часто моделі ШІ припускаються помилок і дають неточну інформацію. Виявилося, що Grok 3 помилялася в 94% випадків.

Писали також, що ШІ навчився брехати і погрожувати творцям у своїх інтересах. Наприклад, Claude 4 від Anthropic шантажувала інженера і погрожувала розкрити його зради, аби її не відключили.