Студент совершил революционный прорыв с использованием ИИ: что он придумал

Студент факультета естественных наук Университета Ватерлоо (Канада) Эндрю Уотфорд разрабатывает точные инструменты для прогнозирования засухи, используя возможности искусственного интеллекта (ИИ).

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Об этом говорится в пресс-релизе Университета Ватерлоо.

Сообщается, что Уотфорд внес свой вклад в исследование по использованию ИИ для прогнозирования моделей засухи в Кении. Авторы исследования объединили математику и машинное обучение для разработки новых методологий и продвижения вперед в области предсказания засухи.

В статье сравнивается производительность механистической модели с двумя подходами машинного обучения, основанными на физике. Задача студента заключалась в написании кода для прогнозирования нормализованного индекса разности растительности (NDVI) в подверженных засухе регионах Кении.

"Мы все еще далеки от того, чтобы с уверенностью предсказывать засуху на пять лет вперед, но это шаг к попытке найти лучший способ сделать это", — рассказал Уотфорд.

Эндрю Уотфорд Фото: Университет Ватерлоо

Как отмечают в университете, ежегодно от засухи страдают около 55 миллионов человек во всем мире. Ожидается, что это число будет расти по мере того, как изменение климата становится все более экстремальным.

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Работа Уотфорда призвана решить эту проблему, так как возможность прогнозировать засухи на ранних стадиях позволяет местным органам власти внедрять эффективные стратегии управления водными ресурсами, дает фермерам возможность выбирать устойчивые к засухе культуры и значительно повышает готовность к стихийным бедствиям.

"Исследования не заканчиваются на способности предсказывать засуху. Это развивающийся инструмент, который поможет людям и спасет жизни", — отметил студент.

Напомним, студентка из США Дивья Тьяги дополнила уравнение столетней давности, разработанное британским физиком Германном Грауэртом, которое определяет оптимальные аэродинамические характеристики ветряной турбины путем расчета идеальных условий воздушного потока.