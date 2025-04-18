Студент здійснив революційний прорив із використанням ШІ: що він придумав

Студент факультету природничих наук Університету Ватерлоо (Канада) Ендрю Вотфорд розробляє точні інструменти для прогнозування посухи, використовуючи можливості штучного інтелекту (ШІ).

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Про це йдеться у пресрелізі Університету Ватерлоо.

Повідомляється, що Вотфорд зробив свій внесок у дослідження з використання ШІ для прогнозування моделей посухи в Кенії. Автори дослідження об'єднали математику і машинне навчання для розробки нових методологій і просування вперед у галузі передбачення посухи.

У статті порівнюється продуктивність механістичної моделі з двома підходами машинного навчання, заснованими на фізиці. Завдання студента полягало в написанні коду для прогнозування нормалізованого індексу різниці рослинності (NDVI) у схильних до посухи регіонах Кенії.

"Ми все ще далекі від того, щоб з упевненістю передбачати посуху на п'ять років уперед, але це крок до спроби знайти кращий спосіб зробити це", — розповів Вотфорд.

Ендрю Вотфорд Фото: Університет Ватерлоо

Як зазначають в університеті, щорічно від посухи страждають близько 55 мільйонів людей у всьому світі. Очікується, що це число зростатиме в міру того, як зміна клімату стає дедалі екстремальнішою.

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Робота Вотфорда покликана розв'язати цю проблему, адже можливість прогнозувати посухи на ранніх стадіях дає змогу місцевим органам влади впроваджувати ефективні стратегії управління водними ресурсами, дає фермерам змогу обирати стійкі до посухи культури та значно підвищує готовність до стихійних лих.

"Дослідження не закінчуються на здатності передбачати посуху. Це інструмент, що розвивається, який допоможе людям і врятує життя", — зазначив студент.

Нагадаємо, студентка зі США Дів'я Тьягі доповнила рівняння столітньої давнини, розроблене британським фізиком Германном Грауертом, яке визначає оптимальні аеродинамічні характеристики вітряної турбіни шляхом розрахунку ідеальних умов повітряного потоку.