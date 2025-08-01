Прорив у сфері акумуляторів: ШІ розв'язав проблему, над якою вчені билися роками

Дослідники з Технологічного інституту Нью-Джерсі (NJIT) використали штучний інтелект (ШІ), щоб знайти матеріали для акумуляторів нового покоління, які могли б замінити традиційні літієві батареї.

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Штучний інтелект розв’язав давню проблему в розробленні багатовалентних іонних акумуляторів. На відміну від літію, який несе один позитивний заряд, багатовалентні елементи можуть нести два або три, накопичуючи більше енергії, пише Interesting Engineering.

Багатовалентні іонні батареї залежать від таких елементів, як магній, кальцій, алюміній та цинк, які є більш поширеними, ніж літій. Однак іони в таких акумуляторах більші і важче переміщуються через звичайні матеріали.

"Однією з найбільших перешкод була не нестача перспективних хімічних складів акумуляторів, а абсолютна неможливість протестувати мільйони комбінацій матеріалів", — сказав керівник досліждення професор Дібакар Датта.

Щоб виявити структури, які б зробили багатовалентні батареї практичними, дослідники звернулися до генеративного штучного інтелекту. Цей підхід дав змогу швидко дослідити тисячі потенційних варіантів.

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В результаті ШІ виявив п’ять абсолютно нових пористих структур оксидів перехідних металів, які є надзвичайно перспективними. Далі вчені підтвердили це досягнення за допомогою квантово-механічного моделювання та термодинамічних тестів. За їх словами, матеріали, запропоновані штучним інтелектом, дійсно можна синтезувати та використати для підвищення продуктивності батарей.

"Ці матеріали мають великі, відкриті канали, ідеальні для швидкого та безпечного переміщення цих об’ємних багатовалентних іонів, що є критичним проривом для акумуляторів наступного покоління", — заявив Датта.

Нагадаємо, студент Ендрю Вотфорд розробив точні інструменти для прогнозування посухи, використовуючи можливості штучного інтелекту.

Фокус також повідомляв, що ШІ допоміг ученим підібрати матеріал для створення перовскітних сонячних елементів з ефективністю до 26,2%.