Батарея нового поколения: какие 5 смартфонов уже получили продвинутую технологию

Все больше производителей смартфонов переводят свои гаджеты на кремний-углеродные аккумуляторы. Эта технология считается более современной, чем привычные литий-ионные батареи. В основном новую фишку применяют китайские производители, но такие смартфоны уже вполне доступны и на европейских рынках.

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Технология кремний-углеродных аккумуляторов выводит автономность и скорость зарядки телефонов на новый уровень, отмечает gizmochina.com. Издание предлагает собственный топ-5 телефонов с аккумуляторами нового типа, которые уже продаются по всему миру.

OnePlus 13

По мнению экспертов, бренд OnePlus и так опережает конкурентов в плане инноваций в области аккумуляторов, а модель OnePlus 13 идет еще дальше – этот смартфон оснащен двухэлементным кремний-углеродным аккумулятором емкостью 6000 мАч, и это самый мощный среди флагманов OnePlus на сегодняшний день.

OnePlus прославился как любитель инноваций Фото: OnePlus

Еще смартфон поддерживает проводную зарядку SuperVOOC мощностью 100 Вт, беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и даже магнитную беспроводную зарядку – впервые в истории OnePlus.

Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Ultra

Первый из названных смартфонов, Xiaomi 15, оснащен аккумулятором емкостью 5240 мАч, помещенным в корпус толщиной всего 8,08 мм. Гаджет поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт благодаря чипам Xiaomi Surge P3 и G1, которые контролируют тепло- и энергоснабжение.

Телефон Xiaomi 15 не только мощный, но и тонкий Фото: Xiaomi

Что касается Xiaomi 15 Ultra, то он получил аккумулятор емкостью 5410 мАч с такой же системой зарядки, а также перископический телеобъектив Leica с разрешением 200 Мп.

Oppo Find X8 Pro

Этот телефон называют идеальным примером того, как кремний-углеродные аккумуляторы могут сочетаться с флагманскими функциями без ущерба для дизайна. Аккумулятор емкостью 5910 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, а также обратную беспроводную зарядку мощностью 10 Вт.

Oppo Find X8 Pro умело внедряет инновации Фото: Скриншот

Смартфон работает на базе процессора Dimensity 9400, поддерживает до 1 ТБ памяти UFS 4.0 и оснащен мощной 50-мегапиксельной камерой с двумя перископическими объективами и 6-кратным оптическим зумом.

Honor Magic 7 Pro

Эта модель не просто использует кремний-углеродные аккумуляторы: она оснащена батареей емкостью 5850 мАч с проводной зарядкой мощностью 100 Вт и беспроводной зарядкой мощностью 80 Вт. Это большой шаг вперёд по сравнению с типичными вариантами на 5000 мАч.

Honor Magic 7 Pro поддерживает даже спутниковую связь Фото: gizmochina.com

Еще Magic 7 Pro получил чипсет Snapdragon 8 Elite, перископический телеобъектив 200 Мп со 100-кратным зумом, основной сенсор с переменной диафрагмой и памятью UFS 4.0 объёмом до 1 ТБ. Смартфон также поддерживает спутниковую связь в топовых моделях — и это ещё одна функция, которая имеет значение для западных пользователей.

Redmi Note 14 Pro+

Это самый доступный вариант из тех, что работают на кремний-углероде. Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 6200 мАч, а благодаря быстрой зарядке мощностью 90 Вт он заряжается менее чем за 40 минут, несмотря на такую большую мощность.

Redmi Note 14 Pro+ называют самым продвинутым "бюджетником" Фото: techadvisor.com

Телефон также может похвастаться 1,5K OLED-дисплеем с пиковой яркостью 3000 нит, тройной 50-мегапиксельной камерой с 2,5-кратным телеобъективом, а работает он на базе процессора Snapdragon 7s Gen 3.

Ранее Фокус более подробно писал о том, почему кремний-углеродные батареи становятся популярными и как эта новая технология навсегда изменит смартфоны.

Также стало известно, как продлить время работы батареи на iPhone и Android. Все довольно просто – поможет темный режим и переход на энергосбережение.