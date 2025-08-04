Батарея нового покоління: які 5 смартфонів уже отримали просунуту технологію

Дедалі більше виробників смартфонів переводять свої гаджети на кремній-вуглецеві акумулятори. Ця технологія вважається більш сучасною, ніж звичні літій-іонні батареї. Здебільшого нову фішку застосовують китайські виробники, але такі смартфони вже цілком доступні і на європейських ринках.

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Технологія кремній-вуглецевих акумуляторів виводить автономність і швидкість зарядки телефонів на новий рівень, зазначає gizmochina.com. Видання пропонує власний топ-5 телефонів з акумуляторами нового типу, які вже продаються по всьому світу.

OnePlus 13

На думку експертів, бренд OnePlus і так випереджає конкурентів у плані інновацій у сфері акумуляторів, а модель OnePlus 13 йде ще далі — цей смартфон оснащено двоелементним кремній-вуглецевим акумулятором ємністю 6000 мАг, і це найпотужніший серед флагманів OnePlus на сьогоднішній день.

OnePlus прославився як любитель інновацій Фото: OnePlus

Ще смартфон підтримує дротову зарядку SuperVOOC потужністю 100 Вт, бездротову зарядку потужністю 50 Вт і навіть магнітну бездротову зарядку — вперше в історії OnePlus.

Xiaomi 15 і Xiaomi 15 Ultra

Перший із названих смартфонів, Xiaomi 15, оснащений акумулятором ємністю 5240 мАг, поміщеним у корпус завтовшки всього 8,08 мм. Гаджет підтримує дротове заряджання потужністю 90 Вт і бездротове заряджання потужністю 50 Вт завдяки чипам Xiaomi Surge P3 і G1, які контролюють тепло- та енергопостачання.

Телефон Xiaomi 15 не тільки потужний, але й тонкий Фото: Xiaomi

Що стосується Xiaomi 15 Ultra, то він отримав акумулятор ємністю 5410 мАг з такою ж системою зарядки, а також перископічний телеоб'єктив Leica з роздільною здатністю 200 Мп.

Oppo Find X8 Pro

Цей телефон називають ідеальним прикладом того, як кремній-вуглецеві акумулятори можуть поєднуватися з флагманськими функціями без шкоди для дизайну. Акумулятор ємністю 5910 мА-год підтримує дротову зарядку потужністю 80 Вт і бездротову зарядку потужністю 50 Вт, а також зворотну бездротову зарядку потужністю 10 Вт.

Oppo Find X8 Pro вміло впроваджує інновації Фото: Скриншот

Смартфон працює на базі процесора Dimensity 9400, підтримує до 1 ТБ пам'яті UFS 4.0 і оснащений потужною 50-мегапіксельною камерою з двома перископічними об'єктивами і 6-кратним оптичним зумом.

Honor Magic 7 Pro

Ця модель не просто використовує кремній-вуглецеві акумулятори: вона оснащена батареєю ємністю 5850 мА-год із дротовою зарядкою потужністю 100 Вт і бездротовою зарядкою потужністю 80 Вт. Це великий крок уперед порівняно з типовими варіантами на 5000 мАг.

Honor Magic 7 Pro підтримує навіть супутниковий зв'язок Фото: gizmochina.com

Ще Magic 7 Pro отримав чипсет Snapdragon 8 Elite, перископічний телеоб'єктив 200 Мп зі 100-кратним зумом, основний сенсор зі змінною діафрагмою і пам'яттю UFS 4.0 об'ємом до 1 ТБ. Смартфон також підтримує супутниковий зв'язок у топових моделях — і це ще одна функція, яка має значення для західних користувачів.

Redmi Note 14 Pro+

Це найдоступніший варіант із тих, що працюють на кремній-вуглеці. Смартфон оснащений акумулятором ємністю 6200 мАг, а завдяки швидкій зарядці потужністю 90 Вт він заряджається менш ніж за 40 хвилин, незважаючи на таку велику потужність.

Redmi Note 14 Pro+ називають найбільш просунутим "бюджетником" Фото: techadvisor.com

Телефон також може похвалитися 1,5K OLED-дисплеєм з піковою яскравістю 3000 ніт, потрійною 50-мегапіксельною камерою з 2,5-кратним телеоб'єктивом, а працює він на базі процесора Snapdragon 7s Gen 3.

Раніше Фокус більш докладно писав про те, чому кремній-вуглецеві батареї стають популярними і як ця нова технологія назавжди змінить смартфони.

Також стало відомо, як продовжити час роботи батареї на iPhone та Android. Усе досить просто — допоможе темний режим і перехід на енергозбереження.