Смартфон Xiaomi неожиданно взорвался у парня в руках: компания сказала "сам виноват" (фото)

Сервисный центр китайской компании Xiaomi, расположенный в Индии, снял с себя всякую ответственность за инцидент.

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На Reddit некто под ником Шри Варшан обратился за советом о том, как оспорить решение Xiaomi после того, как компания обвинила его друга во взрыве телефона, хотя тот ничего с ним не делал, пишет notebookcheck.net.

Инцидент с Redmi Note 13 Pro 5G произошел ни с того ни с сего: телефон не был подключен к источнику питания и не перегревался. Не ясно, какие именно приложения работали в тот момент, но по словам Варшана, смартфон использовался "в обычном режиме".

Шри написал, что его друг (имя не разглашается) просто делал что-то самое обычное на телефоне, но вдруг заметил, что от корпуса исходит дым. Друг запаниковал и бросил гаджет, а тот почти сразу же взорвался. Позже Шри и его друг обратились в сервисный центр Xiaomi, чтобы подать гарантийный иск. Сервисный центр отклонил претензию, сославшись на "физические повреждения", хотя пострадавший утверждал, что смартфон был исправен до последнего момента.

Смартфон Redmi Note 13 Pro 5G после взрыва Фото: Sri Varshan Смартфон Redmi Note 13 Pro 5G после взрыва Фото: Sri Varshan

"Мы доверяем этому бренду уже много лет, и вот как они обращаются с клиентами? Если кто-то сталкивался с подобными проблемами или знает, как мы можем обратиться в суд, пожалуйста, дайте мне знать. Мы не оставим это без внимания", — написал Шри Варшан.

Пользователи Reddit посоветовали ему поделиться своей историей в социальных сетях и отметить Xiaomi, полагая, что достаточное давление заставит их компенсировать ущерб. Шри согласился сделать это, а также связаться с Xiaomi по электронной почте.

Шри опубликовал несколько фотографий устройства после взрыва, на которых видны значительные повреждения. Верхняя треть телефона пострадала относительно меньше, что указывает на проблемы с аккумулятором, пишет СМИ.

В 2021 году произошел подобный случай с Poco M3. Издание также напомнило, что ранее были новости и о взрывах таких моделей, как Poco C3, Redmi 8, Redmi Note 9 Pro и Poco С3.

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