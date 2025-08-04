Смартфон Xiaomi несподівано вибухнув у хлопця в руках: компанія сказала "сам винен" (фото)

Сервісний центр китайської компанії Xiaomi, розташований в Індії, зняв із себе будь-яку відповідальність за інцидент.

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На Reddit дехто під ніком Шрі Варшан звернувся за порадою щодо того, як оскаржити рішення Xiaomi після того, як компанія звинуватила його друга у вибуху телефону, хоча той нічого з ним не робив, пише notebookcheck.net.

Інцидент із Redmi Note 13 Pro 5G стався ні з того ні з сього: телефон не був підключений до джерела живлення і не перегрівався. Не зрозуміло, які саме додатки працювали в той момент, але за словами Варшана, смартфон використовували "у звичайному режимі".

Шрі написав, що його друг (ім'я не розголошують) просто робив щось звичайнісіньке на телефоні, але раптом помітив, що від корпусу йде дим. Друг запанікував і кинув гаджет, а той майже відразу ж вибухнув. Пізніше Шрі та його друг звернулися до сервісного центру Xiaomi, щоб подати гарантійний позов. Сервісний центр відхилив претензію, пославшись на "фізичні пошкодження", хоча потерпілий стверджував, що смартфон був справний до останнього моменту.

Смартфон Redmi Note 13 Pro Pro 5G після вибуху Фото: Sri Varshan Смартфон Redmi Note 13 Pro Pro 5G після вибуху Фото: Sri Varshan

"Ми довіряємо цьому бренду вже багато років, і ось як вони поводяться з клієнтами? Якщо хтось стикався з подібними проблемами або знає, як ми можемо звернутися до суду, будь ласка, дайте мені знати. Ми не залишимо це без уваги", — написав Шрі Варшан.

Користувачі Reddit порадили йому поділитися своєю історією в соціальних мережах і відзначити Xiaomi, вважаючи, що достатній тиск змусить їх компенсувати збитки. Шрі погодився зробити це, а також зв'язатися з Xiaomi електронною поштою.

Шрі опублікував кілька фотографій пристрою після вибуху, на яких видно значні пошкодження. Верхня третина телефону постраждала відносно менше, що вказує на проблеми з акумулятором, пише ЗМІ.

У 2021 році стався подібний випадок із Poco M3. Видання також нагадало, що раніше були новини і про вибухи таких моделей, як Poco C3, Redmi 8, Redmi Note 9 Pro і Poco С3.

Раніше ми писали, що кнопковими телефонами з 2000-х масово замінюють смартфони. Серед сучасної молоді назріває новий тренд — використання старих гаджетів, які були популярні 25 років тому. Підлітки бояться, що смартфони та соцмережі "перетворюють їхні мізки на кашу".