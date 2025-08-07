Xiaomi тестує телефон з акумулятором ємністю 8500 мАг і товщиною корпусу 8,5 мм

Новий витік свідчить про те, що Redmi, суббренд Xiaomi, працює над телефоном з батареєю на 8500 мАг. Це майже на 1000 мАг більше, ніж у нещодавно випущеного Redmi Turbo 4 Pro.

Як повідомляється, Redmi вдається зберегти товщину корпусу телефону менше 8,5 мм. Багато телефонів мають таку саму товщину, проте їхні батареї менш ємні. Наприклад, Galaxy S25 Ultra з корпусом у 8,2 мм оснащений акумулятором всього на 5000 мАг, пише gizmochina.com.

Лабораторія Redmi все ще вдосконалює власну технологію акумуляторів, щоб максимально збільшити ємність без скорочення терміну служби. Такий стрибок у ємності пов'язаний з використанням кремній-вуглецевої акумуляторної технології, яка набула широкого поширення в Китаї цього року.

Властивості кремній-вуглецевих батарей

На відміну від традиційних графітових акумуляторів, максимальна ємність яких становить близько 372 мАг/г, матеріали на основі кремнію теоретично можуть досягати 4200 мАг/г. Кремній також має кращі властивості зберігання літію, що сприяє вищій щільності енергії та більшій безпеці під час заряджання. Використання кремнієвих матеріалів допомагає уникнути накопичення літію, яке в деяких випадках може призвести до коротких замикань.

Завдяки зміні матеріалів, телефони з акумуляторами ємністю 7000 мАг і вище тепер широко поширені в китайській екосистемі Android. І, можливо, 8500 мАг — не межа. В іншому нещодавньому звіті стверджувалося, що телефони з ємністю 10000 мАг можуть з'явитися вже наступного року, пише ЗМІ.

Поки невідомо, як називатиметься телефон Redmi з батареєю ємністю 8500 мАг і коли він вийде на ринок.

Раніше ми писали, що акумулятори прослужать набагато довше завдяки простому інструменту. Вчені з Каліфорнійського університету в США розробили технологію, яка може допомогти створити більш безпечні та довговічні літій-металеві акумулятори для електромобілів і великомасштабних накопичувачів енергії.