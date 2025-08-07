Бюджетні телефони OnePlus: моделі від 13 000 грн, які можна купити зараз (фото)

До рейтингу потрапили бюджетні пристрої моделей OnePlus Nord CE5, OnePlus Nord 5, OnePlus 13s, OnePlus Ace 5 Ultra, OnePlus Ace 5 Racing.

Влітку 2025 року на ринок вийшли новинки від бренду OnePlus, і їх можна вже купити в Україні за цілком демократичними цінами, пише Фокус. У нашому огляді ви знайдете характеристики і ціни цих смартфонів.

OnePlus Nord CE5

Смартфон OnePlus Nord CE5 Фото: Beebom Gadgets

Смартфон має AMOLED-дисплей з діагоналлю 6.77 дюйма і роздільною здатністю 1080 x 2392 пікселів. Під капотом знаходиться процесор Dimensity 8350 Apex від компанії MediaTek, що працює на пару з Android 15. На задній панелі корпусу розташовується подвійна основна камера з датчиками на 50 Мп і 8 Мп. Пам'ять поставляється в обсязі пам'ять 8 і 12 ГБ. Вельми ємна батарея, 7100 мАг, забезпечить хороший час автономної роботи. Вага пристрою сягає 199 г.

Ціна в Україні: 12 995 — 14 250 грн.

OnePlus Nord 5

Смартфон OnePlus Nord 5 Фото: androidpolice.com

Смартфон OnePlus Nord 5 оснащений AMOLED-екраном з діагоналлю 6.83 дюйма і роздільною здатністю 1272 x 2800 пікселів. За функціонування пристрою відповідають досить продуктивний процесор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 і ОС Android 15. Акумулятор тут трохи слабший, ніж у попередньої моделі — лише 5200 мАг. Камера також подвійна — на 50 і 8 Мп. Об'єм пам'яті надається у варіантах 8 ГБ і 12 ГБ. Важить телефон 211 г.

Ціна гаджета: 23 000 грн.

OnePlus 13s

Смартфон OnePlus 13s Фото: livemint.com

OnePlus 13s обладнали дисплеєм розміром 6.32 дюйма по діагоналі типу AMOLED. Роздільна здатність екрана сягає 1216 x 2640 точок. Процесор Snapdragon 8 Elite від Qualcomm є важливим елементом апаратної частини пристрою, а ОС Android 15 відповідає за роботу всіх додатків. Камера у смартфона доволі потужна — два датчики на 50 Мп кожен. Акумулятор не надто вражає — ємність усього 5850 мАг. Об'єм пам'яті — 12 ГБ. А ось вага пристрою порадувала: 185 г.

Ціна: очікується в продажу.

OnePlus Ace 5 Racing

Смартфон OnePlus Ace 5 Racing

Модель OnePlus Ace 5 Racing отримала від виробника 6.77-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 1080 x 2392 точок. Смартфон працює на базі процесора Dimensity 9400e від компанії MediaTek у парі з ОС Android 15. Батарея у гаджета значна, її ємність сягає 7100 мАг, а це значить, що заряду точно вистачить на весь день при активному використанні. Пам'ять теж радує обсягом — або 12, або 16 ГБ. Ззаду на корпусі розташовується подвійна основна камера з датчиками на 50 Мп і 2 Мп. Вага телефону — 200 г.

Ціна: від 12 974 до 14 999 грн.

OnePlus Ace 5 Ultra

Смартфон OnePlus Ace 5 Ultra Фото: OnePlus

Телефон OnePlus Ace 5 Ultra може похизуватися 6.83-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1264 x 2780 пікселів. Розробники вирішили встановити на нього чипсет MediaTek Dimensity 9400 Plus і ОС Android 15. Гаджет має об'єм пам'яті на 12 і 16 ГБ, подвійну камеру з сенсорами на 50 і 8 Мп, а також акумулятор ємністю 6700 мАг. Вага телефону сягає 206 г.

Вартість пристрою: 17 949 — 18 980 грн.

