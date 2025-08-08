Не Samsung і не Apple: які бренди смартфонів сьогодні популярні в Європі (фото)

У той час як Samsung і Apple, як і раніше, очолюють чарти на світовому ринку, китайські бренди неухильно розширюються в регіонах за межами Азії. І Європа стала привабливим ринком для Xiaomi, Honor, OnePlus та інших.

Китайські компанії розширюють свою присутність завдяки інноваційним функціям, конкурентним цінам і цікавому дизайну. Отже, ось провідні китайські бренди, які доступні на європейському ринку, пише gizmochina.com.

Xiaomi

Смартфон Xiaomi 15 Фото: allround-pc.com

Xiaomi, можливо, найуспішніший китайський бренд у Європі. Він пропонує широкий спектр телефонів за різними цінами — від бюджетних Redmi до преміум-флагманів на кшталт Xiaomi 15. Бренд посідає третє місце в списку продажів після Apple і Samsung. Продукція цієї компанії популярна, насамперед, в Іспанії, Італії та Німеччині. Завдяки функціям, заснованим на штучному інтелекті, користувачі задовольняються не тільки флагманами, а й пристроями середнього класу.

Честь

Смартфон Honor Magic 7 Фото: huaweicentral.com

Після відокремлення від Huawei бренд Honor повернувся на ринок, продемонструвавши привабливий дизайн і надавши конкурентне обладнання. Зокрема, серія "Magic" отримала багато позитивних відгуків, як від користувачів, так і від експертів-тестувальників, яким сподобалися камери. Бренд робить просування на західних європейських ринках з великою кількістю партнерських стосунків і конкурентними цінами, пише ЗМІ. Навіть його складні пристрої досягають успіху, посівши перше місце в Західній Європі в другому кварталі 2024 року.

Realme

Смартфон Realme С75 Фото: gadgetmatch.com

Націлюючись на молодшу аудиторію, Realme відомий стильними телефонами з високою частотою оновлення, швидкою зарядкою і потужними чипсетами. Але те, що відрізняє їх, — це доступний цінник, що вельми вигідно європейцям. Проте, бренд нещодавно намагався захопити більше місця в преміум-сегменті, але зіткнувся з жорсткою конкуренцією як з боку Samsung, так і з боку Apple.

OnePlus

Смартфон OnePlus Nord CE5 Фото: OnePlus

Незважаючи на те, що OnePlus — це не такий популярний, як інші китайські виробники смартфонів, він є визнаним брендом у Європі, йдеться в матеріалі. Він відомий своїми преміальними пристроями, особливо OnePlus 13. Тим часом, пристрої NORD є моделями середнього цінового діапазону і влаштовують тих, хто не хоче витрачати багато грошей на гаджети. Компанія все ще зростає в регіоні, незважаючи на низькі продажі в Німеччині.

Oppo

Смартфон Oppo Reno 13 Фото: Oppo

Oppo перебуває в дещо схожій позиції з OnePlus — бренд активно працює над збільшенням своєї частки ринку в Європі. За останні роки компанія розширила свою присутність у Європі, досягнувши 5-го місця на ринку смартфонів ЄС у 4 кварталі 2024 року. Її частка ринку все ще коливається, але вона продовжує активно інвестувати в регіон. Компанія відзначала зростання в Південній Європі (Іспанія, Італія, Румунія та Португалія) завдяки своїй серії "Find X" і телефонам "Reno".

