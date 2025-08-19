Тонкий cкладной смартфон Honor выдержал на себе холодильник весом 104 кг (фото)

Honor Magic V5 установил мировой рекорд Гиннесса. Для проверки на прочность на устройство подвесили холодильник и дополнительные утяжелители.

Related video

Компания Honor провела необычный краш-тест своего гибкого флагмана, который обернулся мировым рекордом. Модель Honor Magic V5 официально попала в Книгу Гиннесса, установив достижение "за наибольший вес, поднятый складным смартфоном", пишет Guinness World Records.

Эксперимент провели в Дубае. К шарниру сложенного пополам смартфона привязали тканевый ремень, на который подвесили холодильник весом 84 кг. Чтобы достичь рекордного веса, конструкцию утяжелили дополнительными плитами еще на 20 кг. После того как вес был успешно поднят, смартфон проверили — он сохранил полную работоспособность.

Cмартфон Honor Magic V5 выдерживает холодильник и 20 кг сверху Фото: guinnessworldrecords.com

Таким образом Honor решила наглядно продемонстрировать заявленные характеристики прочности телефона. Ранее компания сообщала, что шарнир Magic V5 рассчитан на 500 тысяч циклов складывания, а его предел прочности на разрыв достигает 2300 мегапаскалей. При этом толщина аппарата в раскрытом виде составляет 4,4 мм, а в сложенном — 8,8 мм. Рекорд стал эффектным маркетинговым ходом, демонстрирующим надежность устройства в экстремальных условиях.

Раньше Фокус рассказывал про обнаруженный ужасный недостаток смартфона Honor. Готовящиеся к выходу флагманские смартфоны китайского бренда обещают пользователям и улучшенную камеру, и высокую производительность. Но, похоже, не все так просто.