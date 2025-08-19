Тонкий складаний смартфон Honor витримав на собі холодильник вагою 104 кг (фото)

Honor Magic V5 встановив світовий рекорд Гіннесса. Для перевірки на міцність на пристрій підвісили холодильник і додаткові обважнювачі.

Компанія Honor провела незвичайний краш-тест свого гнучкого флагмана, який обернувся світовим рекордом. Модель Honor Magic V5 офіційно потрапила в Книгу Гіннесса, встановивши досягнення "за найбільшу вагу, підняту складним смартфоном", пише Guinness World Records.

Експеримент провели в Дубаї. До шарніра складеного навпіл смартфона прив'язали тканинний ремінь, на який підвісили холодильник вагою 84 кг. Щоб досягти рекордної ваги, конструкцію обважнили додатковими плитами ще на 20 кг. Після того як вагу було успішно піднято, смартфон перевірили — він зберіг повну працездатність.

Смартфон Honor Magic V5 витримує холодильник і 20 кг зверху Фото: guinnessworldrecords.com

Таким чином Honor вирішила наочно продемонструвати заявлені характеристики міцності телефону. Раніше компанія повідомляла, що шарнір Magic V5 розрахований на 500 тисяч циклів складання, а його межа міцності на розрив досягає 2300 мегапаскалів. При цьому товщина апарата в розкритому вигляді становить 4,4 мм, а в складеному — 8,8 мм. Рекорд став ефектним маркетинговим ходом, що демонструє надійність пристрою в екстремальних умовах.

