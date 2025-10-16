Смартфони вже ніколи не будуть колишніми: нова технологія дасть їм змогу "рухатися"

Китайський бренд Honor вже не раз дивував користувачів — то суперпотужним чипом у своїх смартфонах, то флагманськими камерами. Але тепер компанія представила ще й телефон, який може самостійно рухатися.

На презентації нової серії Magic 8 компанія Honor показала свій Robot Phone, повідомляє gizmochina.com. Це дійсно робот-телефон, створений за допомогою штучного інтелекту.

Головна особливість "робо-телефону" — це прихований шарнірний механізм роботизованої руки, який розкладається одним клацанням, даючи змогу гаджету рухатися і стабілізуватися. Він може автоматично кадрувати, відстежувати об'єкти і навіть компенсувати тремтіння без участі людини.

При цьому пристрій загалом виглядає як звичайний смартфон, без явних ознак роботизації. Навіть не одразу зрозумієш, що всередині захований стабілізатор, зазначає видання, — хіба що модуль камери доволі товстий.

Для створення телефону-робота використовували модель штучного інтелекту компанії YOYO. Вона розпізнає емоції, рекомендує контент і керує підключеними пристроями. Honor розглядає це як частину свого так званого Проекту Альфа. Мета проєкту вельми амбітна — перетворити сучасні смартфони на справжніх "супутників життя на основі кремнію".

Щоправда, поки що Robot Phone — це скоріше демонстраційний зразок, ніж масовий продукт. Але Honor обіцяє розповісти більше про свої досягнення на майбутній виставці MWC 2026 у Барселоні.

