Новый дешевый смартфон Samsung порадует батареей: какая модель удивила экспертов (фото)

Samsung планирует выпустить новый смартфон начального уровня Galaxy A07 5G, который получит больший аккумулятор, чем его предшественник Galaxy A07 4G.

Ожидается, что Samsung Galaxy A07 5G будет иметь аккумулятор емкостью 6000 мАч, что на 1000 мАч больше, чем у 4G-версии. Об этом сообщает эксперт портала PhoneArena Аман Кумар со ссылкой на бенчмарк Geekbench.

По словам Кумара, аккумулятора емкостью 5000 мАч достаточно, чтобы смартфон работал минимум два дня при обычном использовании. Соответственно дополнительные 1000 мАч обеспечат еще несколько часов автономной работы.

Galaxy A07 4G Фото: gsmarena.com

При этом автор отметил, что 5G потребляет больше энергии, чем 4G, особенно когда вышка 5G расположена не поблизости. Поэтому улучшенный аккумулятор поможет компенсировать дополнительную энергию, которую будет потреблять Galaxy A07 5G.

Относительно остальных параметров, Galaxy A07 5G не получит существенных изменений, в сравнении с Galaxy A06 5G. Новый смартфон будет работать на базе MediaTek Dimensity 6300 SoC, как и предыдущая модель. Среди других деталей, раскрытых Geekbench — подключение Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3, а также наличие варианта с 4 ГБ оперативной памяти.

"Я действительно впечатлен добавлением немного большего аккумулятора в варианте 5G, но я также надеялся на обновление в других областях. Например, вместо того, чтобы придерживаться того же SoC, что и в прошлогодней модели, Samsung мог бы выбрать что-то быстрее, например Exynos 1330 или Exynos 1380. Тем не менее, больший аккумулятор поможет телефону проработать несколько дополнительных часов — функция, которую пользователи в основном ожидают от устройства начального уровня", — подытожил эксперт.

Напомним, смартфоны среднего класса Samsung Galaxy A57 и Samsung Galaxy A37 получат значительные обновления камеры, по сравнению с их предшественниками.

Фокус также сообщал, что Samsung Galaxy A16 5G вошел в десятку самых популярных смартфонов в третьем квартале 2025 года, заняв первое место среди Android-устройств.