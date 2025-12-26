Новий дешевий смартфон Samsung порадує батареєю: яка модель здивувала експертів (фото)

Samsung планує випустити новий смартфон початкового рівня Galaxy A07 5G, який отримає більший акумулятор, ніж його попередник Galaxy A07 4G.

Очікується, що Samsung Galaxy A07 5G матиме акумулятор ємністю 6000 мАг, що на 1000 мАг більше, ніж у 4G-версії. Про це повідомляє експерт порталу PhoneArena Аман Кумар з посиланням на бенчмарк Geekbench.

За словами Кумара, акумулятора ємністю 5000 мАг достатньо, щоб смартфон працював щонайменше два дні за звичайного використання. Відповідно додаткові 1000 мАг забезпечать ще кілька годин автономної роботи.

Galaxy A07 4G Фото: gsmarena.com

При цьому автор зазначив, що 5G споживає більше енергії, ніж 4G, особливо коли вишка 5G розташована не поблизу. Тож покращений акумулятор допоможе компенсувати додаткову енергію, яку споживатиме Galaxy A07 5G.

Щодо решти параметрів, Galaxy A07 5G не отримає суттєвих змін, в порівняні з Galaxy A06 5G. Новий смартфон працюватиме на базі MediaTek Dimensity 6300 SoC, як і попередня модель. Серед інших деталей, розкритих Geekbench — підключення Wi-Fi 5 та Bluetooth 5.3, а також наявність варіанту з 4 ГБ оперативної пам’яті.

"Я справді вражений додаванням трохи більшого акумулятора у варіанті 5G, але я також сподівався на оновлення в інших областях. Наприклад, замість того, щоб дотримуватися того ж SoC, що й у тогорічній моделі, Samsung міг би обрати щось швидше, як-от Exynos 1330 або Exynos 1380. Тим не менш, більший акумулятор допоможе телефону пропрацювати кілька додаткових годин — функція, яку користувачі переважно очікують від пристрою початкового рівня", — підсумував експерт.

Нагадаємо, смартфони середнього класу Samsung Galaxy A57 та Samsung Galaxy A37 отримають значні оновлення камери, порівняно з їхніми попередниками.

Фокус також повідомляв, що Samsung Galaxy A16 5G увійшов в десятку найпопулярніших смартфонів в третьому кварталі 2025 року, зайнявши перше місце серед Android-пристроїв.