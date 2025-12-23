Ці бюджетні смартфони порадують камерами у 2026 році: про які моделі йдеться

Смартфони середнього класу Samsung Galaxy A57 та Samsung Galaxy A37 отримають значні оновлення апаратного забезпечення камери, порівняно з їхніми попередниками.

Новий витік інформації вказує на те, що Samsung може зробити камери своїх середньобюджетних смартфонів ближчими до флагманських. Зокрема йдеться про більші об’єктиви, які захоплюють більше світла, пише Smartprix.

Samsung Galaxy A57

За даними видання, Galaxy A57 отримав 50-мегапіксельнукамеру Sony IMX906, але в деяких регіонах замість неї може бути встановлена ​​Samsung ISOCELL S5KGNJ. Ультраширококутна камера використовує 13-мегапіксельний ISOCELL S5K3L6, сенсор, який вперше з'явився на Redmi K20 Pro ще у 2019 році. Потрійну задню камеру доповнює 5-мегапіксельна макрокамера з сенсором GalaxyCore GC05A3.

Своєю чергою фронтальна камера Galaxy A57 оснащена 12-мегапіксельним об’єктивом ISOCELL S5K3LC. За словами експертів, конфігурація в програмному коді показує, що всі ці сенсори налаштовані для роботи в повній сумісності з інтернет-провайдером всередині пристрою.

Samsung Galaxy A37

Повідомляється, що Galaxy A37 має таку ж основну камеру Sony IMX906 та 5-мегапіксельний об’єктив GalaxyCore GC05A3 для макрозйомки, як і Galaxy A57. Єдина відмінність A37 — 8-мегапіксельний об’єктив GalaxyCore GC08A3 для надширококутної камери.

Що стосується фронтальної камери, Galaxy A37 отримав 12-мегапіксельний об’єктив GalaxyCore GC12A2.

"Джерела дають досить детальний огляд налаштувань камери за допомогою програмних параметрів, але ці конфігурації ще не остаточні. Samsung може внести зміни до запуску, потенційно залежно від цін на компоненти та оперативну пам'ять. Наразі ця інформація базується на прототипах Galaxy A37 та Galaxy A57", — наголосили у виданні.

Інформатор Абхішек Ядав стверджує, що Samsung випустить Galaxy A37 та Galaxy A57 в лютому наступного року. Обидва пристрої працюватимуть під управлінням найновішої версії Android 16. Galaxy A57 працюватиме на базі однокристальної системи Exynos 1680 у поєднанні з графічним процесором Samsung Xclipse 550, тоді як Galaxy A37 постачатиметься з однокристальною системою Exynos 1480 та графічним процесором Xclipse 530.

Нагадаємо, згідно з чутками, наступна серія флагманських смартфонів Samsung Galaxy S26 може отримати ту саму конфігурацію камери, що й попередній Samsung Galaxy S25.

Фокус також повідомляв, що майбутні моделі iPhone 18 Pro та iPhone 18 Pro Max можуть отримати технологію камери, яку раніше використовували смартфони Xiaomi.