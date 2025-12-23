Эти бюджетные смартфоны порадуют камерами в 2026 году: о каких моделях идет речь

Смартфоны среднего класса Samsung Galaxy A57 и Samsung Galaxy A37 получат значительные обновления аппаратного обеспечения камеры, по сравнению с их предшественниками.

Новая утечка информации указывает на то, что Samsung может сделать камеры своих среднебюджетных смартфонов ближе к флагманским. В частности речь идет о больших объективах, которые захватывают больше света, пишет Smartprix.

Samsung Galaxy A57

По данным издания, Galaxy A57 получил 50-мегапиксельную камеру Sony IMX906, но в некоторых регионах вместо нее может быть установлена Samsung ISOCELL S5KGNJ. Ультраширокоугольная камера использует 13-мегапиксельный ISOCELL S5K3L6, сенсор, который впервые появился на Redmi K20 Pro еще в 2019 году. Тройную заднюю камеру дополняет 5-мегапиксельная макрокамера с сенсором GalaxyCore GC05A3.

В свою очередь фронтальная камера Galaxy A57 оснащена 12-мегапиксельным объективом ISOCELL S5K3LC. По словам экспертов, конфигурация в программном коде показывает, что все эти сенсоры настроены для работы в полной совместимости с интернет-провайдером внутри устройства.

Samsung Galaxy A37

Сообщается, что Galaxy A37 имеет такую же основную камеру Sony IMX906 и 5-мегапиксельный объектив GalaxyCore GC05A3 для макросъемки, как и Galaxy A57. Единственное отличие A37 — 8-мегапиксельный объектив GalaxyCore GC08A3 для сверхширокоугольной камеры.

Что касается фронтальной камеры, Galaxy A37 получил 12-мегапиксельный объектив GalaxyCore GC12A2.

"Источники дают довольно подробный обзор настроек камеры с помощью программных параметров, но эти конфигурации еще не окончательные. Samsung может внести изменения до запуска, потенциально в зависимости от цен на компоненты и оперативную память. Сейчас эта информация базируется на прототипах Galaxy A37 и Galaxy A57", — отметили в издании.

Информатор Абхишек Ядав утверждает, что Samsung выпустит Galaxy A37 и Galaxy A57 в феврале следующего года. Оба устройства будут работать под управлением новейшей версии Android 16. Galaxy A57 будет работать на базе однокристальной системы Exynos 1680 в сочетании с графическим процессором Samsung Xclipse 550, тогда как Galaxy A37 будет поставляться с однокристальной системой Exynos 1480 и графическим процессором Xclipse 530.

Напомним, согласно слухам, следующая серия флагманских смартфонов Samsung Galaxy S26 может получить ту же конфигурацию камеры, что и предыдущий Samsung Galaxy S25.

Фокус также сообщал, что будущие модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max могут получить технологию камеры, которую ранее использовали смартфоны Xiaomi.