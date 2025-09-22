Найдешевший з усіх Samsung: чим дивує смартфон усього за 4000 гривень (фото)

Смартфони Galaxy S25 від Samsung зазвичай називаються серед флагманів цього року. Але компанія намагається врахувати всі смаки і бюджети своїх шанувальників, тому випускає і дуже доступні моделі.

Ідеальним за поєднанням ціни та якості можна вважати смартфон Galaxy A07 4G, пише gsmarena.com. Він коштує всього 90 євро (близько чотирьох тисяч у перерахунку на гривні), але при цьому обіцяє аж шість великих оновлень Android і помітно перевершує торішню модель Galaxy A06 4G.

У нього плавніший дисплей із частотою оновлення 90 Гц, швидший Helio G99, надійніші камери (особливо це помітно за слабкого освітлення) і водночас той самий доволі потужний акумулятор ємністю 5000 мА-год.

Бюджетний телефон Galaxy A07 4G Фото: phonearena.com

Якщо ваш бюджет обмежений або вам просто потрібен запасний телефон, A07 4G якраз стане в пригоді, зазначає видання. Щоправда, краще не брати модель із 4 ГБ пам'яті, а пошукати варіант із більшим об'ємом.

Серед плюсів супербюджетного Galaxy A07 4G називають:

Гідне оновлення програмного забезпечення — шість 6 великих оновлень Android.

Частота оновлення дисплея 90 Гц.

Досить витривала батарея і підтримка зарядки PD (Power Delivery) потужністю 25 Вт.

Ступінь захисту від бризок IP54.

Спеціальний слот microSD, роз'єм 3,5 мм і FM-радіо.

Бічний сканер відбитків пальців, датчик наближення.

До того ж, для свого цінового сегмента Galaxy A07 4G досить-таки тонкий і легкий.

При цьому, звісно, є й недоліки — все-таки йдеться про бюджетну модель. РК-дисплей HD+ на вулиці виглядає досить тьмяним і розмитим, динамік не вирізняється нічим особливим, а продуктивність базової версії 4 ГБ/64 ГБ низька в повсякденному використанні. NFC і eSIM відсутні, а відео може трястися через те, що немає стабілізації. Є й обмеження для відео 1080p при використанні стандартного застосунку камери.

