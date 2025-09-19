Оновлення Android 16: які популярні смартфони Samsung отримають його першими

Південнокорейська компанія Samsung стала першим виробником Android, що не належить Google, який випустив стабільне оновлення Android 16 для своїх смартфонів.

Related video

Першими важливе оновлення отримають флагмани Galaxy S25, пише androidpolice.com. Спочатку реліз був обмежений самою Південною Кореєю та учасниками програми бета-тестування в окремих країнах. Потім Samsung розширила доступність One UI 8 і для інших країн.

Стабільна прошивка One UI 8 для YI3 об'ємом 3,7 ГБ, що містить оновлення безпеки за вересень 2025 року, вже поширюється в країнах Європи, Індії, Канаді, Великій Британії, Румунії та в деяких країнах Близького Сходу. Скоро її обіцяють зробити доступною і для США.

Samsung оголосила про офіційний випуск One UI 8 18 вересня, і вже цього тижня воно стане доступним для смартфонів Galaxy S25. Що стосується смартфонів Galaxy S24, Z Fold 6, Flip 6, S24 FE та інших сумісних пристроїв, то вони отримають стабільне оновлення Android 16 "пізніше цього року".

Якщо на вашому Galaxy S25 ще встановлена One UI 7, перейдіть у розділ "Налаштування" > "Оновлення ПЗ" > "Завантажити та встановити" і перевірте, чи доступна для завантаження стабільна збірка One UI 8.

Раніше Фокус писав, що Samsung готує важливе оновлення для смартфонів Galaxy, і розповідав про головні функції One UI 8.

Також стало відомо, що смартфони Galaxy захистять вас від шахраїв. В оновленні One UI 8 Samsung вирішила додати нову функцію ШІ, що захищає від голосового фішингу.