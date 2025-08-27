Samsung готує важливе оновлення для смартфонів Galaxy: головні функції One UI 8

Samsung готує до виходу One UI 8 — велике оновлення своєї фірмової оболонки на базі ОС Android 16. Апдейт принесе безліч поліпшень, пов'язаних зі штучним інтелектом, багатозадачністю і персоналізацією, а його розгортання почнеться вже у вересні.

Прошивка раніше дебютувала на складних флагманах Galaxy Z Fold 7 і Z Flip 7, а незабаром стане доступна і для інших пристроїв, пише Samsung Newsroom. Першими стабільну версію отримають власники гаджетів серії Galaxy S25. Gizchina, у свою чергу, наводить повний список сумісних пристроїв.

Головні нововведення One UI 8

Ключовий фокус оновлення — глибока інтеграція штучного інтелекту. На складних смартфонах ШІ-асистент Gemini тепер можна викликати прямо із зовнішнього екрана FlexWindow, не розкриваючи пристрій. Помічник здатний у реальному часі аналізувати те, що відбувається на екрані, відповідати на запитання за контекстом і навіть функціонувати в режимі поділу дисплея, відображаючи результати своєї роботи поруч з іншим додатком. А фоторедактор Photo Assist тепер може показувати на великому екрані вихідне і відредаговане зображення одночасно для більш точної корекції.

Серйозні поліпшення отримав і режим DeX для підключення смартфона до монітора. Десктопний інтерфейс тепер підтримує більше варіантів роздільної здатності матриці і дозволяє повертати зображення на зовнішньому екрані. Були доопрацьовані і системні додатки: Quick Share отримав більш зрозумілий повноекранний інтерфейс, а в "Галереї" скріншоти тепер автоматично сортуються за категоріями (посадкові талони, купони і т.д.). Також було поліпшено безпеку: у захищеній папці Secure Folder з'явилася можливість встановити окремий відбиток пальця для отримання доступу, а також повністю приховати папку з системи.

Які моделі отримають оновлення

Завдяки новій політиці оновлень Samsung, One UI 8 отримають десятки пристроїв, включно з флагманами минулих років і моделями середнього цінового сегмента. До списку увійшли:

Серія Galaxy S: S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, S22, S22+, S22 Ultra, S21 FE.

S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, S22, S22+, S22 Ultra, S21 FE. Серія Galaxy Z: Z Fold SE, Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5, Z Flip 5, Z Fold 4, Z Flip 4.

Z Fold SE, Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5, Z Flip 5, Z Fold 4, Z Flip 4. Серія Galaxy Tab: Tab S10 Lite, S10+, S10 Ultra, S10 FE, S10 FE+, Tab S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE, S9 FE+, Tab S8, S8+, S8 Ultra, Tab S6 Lite (2024), Tab A9, A9+, Tab Active 5, Active 5 Pro.

Tab S10 Lite, S10+, S10 Ultra, S10 FE, S10 FE+, Tab S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE, S9 FE+, Tab S8, S8+, S8 Ultra, Tab S6 Lite (2024), Tab A9, A9+, Tab Active 5, Active 5 Pro. Серія Galaxy A: A73, A56, A55, A54, A53, A36, A35, A34, A33, A26, A25, A24, A23, A17, A16 (LTE/5G), A15 (LTE/5G), A14 (LTE/5G), A07 (LTE), A06 (LTE/5G).

A73, A56, A55, A54, A53, A36, A35, A34, A33, A26, A25, A24, A23, A17, A16 (LTE/5G), A15 (LTE/5G), A14 (LTE/5G), A07 (LTE), A06 (LTE/5G). Серії Galaxy M, F, C і XCover: M56, M55, M55s, M54, M53, M36, M35, M34, M33, M16, M15, M06, M05; F56, F55, F54, F36, F34, F16, F15, F14 (LTE), F06, F05; C55; XCover 7, XCover 7 Pro.

Розгортання оновлення почнеться у вересні з флагманської серії Galaxy S25. Потім апдейт отримають актуальні складні смартфони та інші флагмани. Власникам пристроїв середнього і бюджетного сегментів доведеться почекати до кінця року. Samsung обіцяє оновити всі сумісні апарати до кінця 2025-го, що загалом значно швидше, ніж роком раніше.

