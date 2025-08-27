Samsung готовит важное обновление для смартфонов Galaxy: главные функции One UI 8

Samsung готовит к выходу One UI 8 — крупное обновление своей фирменной оболочки на базе ОС Android 16. Апдейт принесёт множество улучшений, связанных с искусственным интеллектом, многозадачностью и персонализацией, а его развёртывание начнётся уже в сентябре.

Related video

Прошивка ранее дебютировала на складных флагманах Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7, а скоро станет доступна и для других устройств, пишет Samsung Newsroom. Первыми стабильную версию получат владельцы гаджетов серии Galaxy S25. Gizchina, в свою очередь, приводит полный список совместимых устройств.

Главные новшества One UI 8

Ключевой фокус обновления — глубокая интеграция искусственного интеллекта. На складных смартфонах ИИ-ассистент Gemini теперь можно вызвать прямо с внешнего экрана FlexWindow, не раскрывая устройство. Помощник способен в реальном времени анализировать происходящее на экране, отвечать на вопросы по контексту и даже функционировать в режиме разделения дисплея, отображая результаты своей работы рядом с другим приложением. А фоторедактор Photo Assist теперь может показывать на большом экране исходное и отредактированное изображение одновременно для более точной коррекции.

Серьезные улучшения получил и режим DeX для подключения смартфона к монитору. Десктопный интерфейс теперь поддерживает больше вариантов разрешения матрицы и позволяет поворачивать изображение на внешнем экране. Были доработаны и системные приложения: Quick Share получил более понятный полноэкранный интерфейс, а в "Галерее" скриншоты теперь автоматически сортируются по категориям (посадочные талоны, купоны и т.д.). Также была улучшена безопасность: в защищенной папке Secure Folder появилась возможность установить отдельный отпечаток пальца для получения доступа, а также полностью скрыть папку из системы.

Какие модели получат обновление

Благодаря новой политике обновлений Samsung, One UI 8 получат десятки устройств, включая флагманы прошлых лет и модели среднего ценового сегмента. В список вошли:

Серия Galaxy S: S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, S22, S22+, S22 Ultra, S21 FE.

S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, S22, S22+, S22 Ultra, S21 FE. Серия Galaxy Z: Z Fold SE, Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5, Z Flip 5, Z Fold 4, Z Flip 4.

Z Fold SE, Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5, Z Flip 5, Z Fold 4, Z Flip 4. Серия Galaxy Tab: Tab S10 Lite, S10+, S10 Ultra, S10 FE, S10 FE+, Tab S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE, S9 FE+, Tab S8, S8+, S8 Ultra, Tab S6 Lite (2024), Tab A9, A9+, Tab Active 5, Active 5 Pro.

Tab S10 Lite, S10+, S10 Ultra, S10 FE, S10 FE+, Tab S9, S9+, S9 Ultra, S9 FE, S9 FE+, Tab S8, S8+, S8 Ultra, Tab S6 Lite (2024), Tab A9, A9+, Tab Active 5, Active 5 Pro. Серия Galaxy A: A73, A56, A55, A54, A53, A36, A35, A34, A33, A26, A25, A24, A23, A17, A16 (LTE/5G), A15 (LTE/5G), A14 (LTE/5G), A07 (LTE), A06 (LTE/5G).

A73, A56, A55, A54, A53, A36, A35, A34, A33, A26, A25, A24, A23, A17, A16 (LTE/5G), A15 (LTE/5G), A14 (LTE/5G), A07 (LTE), A06 (LTE/5G). Серии Galaxy M, F, C и XCover: M56, M55, M55s, M54, M53, M36, M35, M34, M33, M16, M15, M06, M05; F56, F55, F54, F36, F34, F16, F15, F14 (LTE), F06, F05; C55; XCover 7, XCover 7 Pro.

Развертывание обновления начнется в сентябре с флагманской серии Galaxy S25. Затем апдейт получат актуальные складные смартфоны и другие флагманы. Владельцам устройств среднего и бюджетного сегментов придется подождать до конца года. Samsung обещает обновить все совместимые аппараты до конца 2025-го, что в целом значительно быстрее, чем годом ранее.

Раньше Фокус писал, что Samsung высмеяла Apple в рекламном ролике: чего не хватает iPhone в сравнении с Android. Samsung выпустила новый рекламный ролик под названием "Настоящий апгрейд", в котором высмеяла Apple за отсутствие складного iPhone и отставание в области искусственного интеллекта.