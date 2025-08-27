Samsung высмеяла Apple в рекламном ролике: чего не хватает iPhone в сравнении с Android (видео)

Samsung выпустила новый рекламный ролик под названием «Настоящий апгрейд», в котором высмеяла Apple за отсутствие складного iPhone и отставание в области искусственного интеллекта.

В видео пользователь Galaxy Z Fold 7 с помощью функции Galaxy AI легко и быстро "дорисовывает" себе рубашку на фото, где он был запечатлен с голым торсом. Его друг, владелец iPhone, в это время пытается безуспешно повторить тот же трюк, прикрываясь салфеткой и листом, что вызывает удивление и восторг у окружающих, пишет Android Authority.

Это уже не первый случай, когда Samsung и Google в своих рекламных кампаниях критикуют Apple за медленное внедрение инноваций. В этот раз южнокорейский IT-гигант сделал акцент на двух ключевых, по их мнению, недостатках iPhone: отсутствии складного форм-фактора и отставании искусственного интеллекта Apple Intelligence от функций Galaxy AI и Google Gemini.

Проморолик Samsung про превосходство Galaxy Z Fold 7 над iPhone

Хотя ролик носит сатирический характер, он отражает реальное положение дел на рынке. Apple действительно пока не выпустила складной смартфон, а ее ИИ-функции, по мнению многих экспертов, уступают конкурентам. Впрочем, по слухам, работа над складным iPhone уже ведется, а в Купертино активно совершенствуют Siri, так что в итоге отставание может оказаться временным.

