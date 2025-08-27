Samsung висміяла Apple у рекламному ролику: чого не вистачає iPhone порівняно з Android (відео)

Samsung випустила новий рекламний ролик під назвою "Справжній апгрейд", в якому висміяла Apple за відсутність складного iPhone і відставання в галузі штучного інтелекту.

У відео користувач Galaxy Z Fold 7 за допомогою функції Galaxy AI легко і швидко "домальовує" собі сорочку на фото, де він був зображений з голим торсом. Його друг, власник iPhone, у цей час намагається безуспішно повторити той самий трюк, прикриваючись серветкою і аркушем, що викликає здивування і захоплення в оточуючих, пише Android Authority.

Це вже не перший випадок, коли Samsung і Google у своїх рекламних кампаніях критикують Apple за повільне впровадження інновацій. Цього разу південнокорейський IT-гігант зробив акцент на двох ключових, на їхню думку, недоліках iPhone: відсутності складного форм-фактору і відставанні штучного інтелекту Apple Intelligence від функцій Galaxy AI і Google Gemini.

Проморолик Samsung про перевагу Galaxy Z Fold 7 над iPhone

Хоча ролик має сатиричний характер, він відображає реальний стан справ на ринку. Apple дійсно поки що не випустила складаний смартфон, а її ШІ-функції, на думку багатьох експертів, поступаються конкурентам. Втім, за чутками, робота над складним iPhone вже ведеться, а в Купертіно активно вдосконалюють Siri, тож у підсумку відставання може виявитися тимчасовим.

