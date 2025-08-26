Флагманський смартфон Google порівняли з iPhone і Samsung: який гаджет брати у 2025 році

Перегони флагманських смартфонів 2025 року перебувають у самому розпалі. Google, Apple і Samsung представили свої базові моделі, і вибір між ними став складнішим, ніж будь-коли. У кожного є свої сильні та слабкі сторони, і однозначного лідера вибрати нелегко.

Related video

Проте у виданні Gizmochina порівняли апарати за ключовими аспектами. Хоча увага часто прикута до Ultra і Pro-версій телефонів, справжня битва розгортається в сегменті початкових моделей топових лінійок. Тут кожен гравець (Google Pixel 10, Samsung Galaxy S25 і Apple iPhone 16) пропонує свій підхід до того, яким має бути ідеальний базовий флагман.

Зовні всі три смартфони — це компактні преміальні пристрої. Однак різниця криється в деталях: Pixel 10 може похвалитися найяскравішим екраном з піковою яскравістю 3000 ніт, тоді як Galaxy S25 пропонує більш просунуту технологію LTPO для адаптивної частоти оновлення. Головним розчаруванням тут став iPhone 16, який у 2025 році все ще оснащений застарілим 60-герцевим дисплеєм. За дизайном і ергономікою виграє Galaxy S25 — він найтонший і найлегший.

Процесори всередині теж відрізняються. Galaxy S25 оснащений передовим чипсетом Snapdragon 8 Elite, що робить його найкращим вибором для геймерів. iPhone 16 з його фірмовим чипом A18 Bionic традиційно лідирує в енергоефективності та стабільній продуктивності. Нарешті, Pixel 10 з новою платформою Tensor G5, виробленою на потужностях TSMC, хоч і не б'є рекордів у бенчмарках, але заточений під функції штучного інтелекту, як-от оброблення фото й асистент Gemini.

У битві камер Google зробила сміливий крок. Pixel 10 вперше в історії базових моделей отримав телеоб'єктив, що робить його найуніверсальнішим фото-рішенням у трійці. При цьому iPhone 16 залишився єдиним з подвійною камерою, а Galaxy S25 і зовсім не отримав апаратних оновлень порівняно з минулим роком. У підсумку Pixel 10 — найкращий вибір для фото, а iPhone 16, як і раніше, сильний у відеозйомці.

За автономністю знову лідирує Google. Pixel 10 отримав найємніший акумулятор на 4970 мАг і підтримку магнітної бездротової зарядки Qi2 — пряму відповідь на MagSafe від Apple. Водночас Galaxy S25 оснащений скромною батареєю на 4000 мАг, а Apple традиційно не розкриває точну ємність, але за тестами вона поступається Pixel.

Щодо ПЗ та екосистеми помітний паритет. Google і Samsung пропонують по сім років оновлень, але головний козир Apple — її неперевершена екосистема з iMessage, AirDrop і безшовною інтеграцією всіх пристроїв бренду.

У підсумку однозначного переможця цього року немає. Pixel 10 — ідеальний вибір для ентузіастів мобільної фотографії, яким важлива "чиста" ОС Android і передові ШІ-функції. Galaxy S25 підійде тим, хто цінує максимальну продуктивність в іграх і елегантний дизайн. А iPhone 16 залишається найкращим варіантом для тих, хто вже перебуває в екосистемі Apple, ставить у пріоритет якість відео та загальну стабільність системи, незважаючи на компромісний екран.

Раніше Фокус писав, що смартфони Android програють iPhone: експерт пояснив, чого їм не вистачає. Суперечка про те, які смартфони кращі — Android або iPhone — напевно, буде вічною. Але є деякі моменти, яким конкурентам варто було б навчитися в Apple — тим більше, коли йдеться про безпеку.