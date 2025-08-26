Смартфони Android програють iPhone: експерт пояснив, чого їм не вистачає

Суперечка про те, які смартфони кращі — Android чи iPhone — напевно, буде вічною. Але є деякі моменти, яким конкурентам варто було б навчитися в Apple — тим більше, коли йдеться про безпеку.

Related video

Менеджер паролів Google досі дуже недосконалий, зазначає tomsguide.com. На думку експертів видання, компанія могла б не виправляти численні помилки, а одразу запозичити деякі ідеї в Apple Passwords.

Основна проблема менеджера паролів Google протягом багатьох років полягала в тому, що його було дуже складно знайти. Особливо це стосувалося смартфонів Android, де доводилося копатися в різних налаштуваннях облікового запису Google.

Щоправда, потім ситуація трохи покращилася, коли Google дозволила додавати ярлик для пароля на головний екран Android. Але і в цьому випадку без метушні в налаштуваннях було не обійтися.

Тепер Google Password Manager доступний у Play Store як окремий додаток, який можна завантажити майже на всі Android-смартфони. Однак єдина відмінність між цим додатком і старим варіантом — це метод їх отримання. А так вони відкриваються в одному й тому самому місці та пропонують той самий доступ до ваших паролів, збережених у Google.

Ще Google може запровадити правило, яке зобов'язуватиме виробників Android-смартфонів включати менеджер паролів у стандартну комплектацію. Це може спростити процес — за умови, що користувачі дійсно створюватимуть і зберігатимуть складні паролі, а не використовуватимуть один і той самий пароль для кожного облікового запису.

Тож за фактом менеджер паролів Google загалом не змінився, хоч і став офіційним додатком Play Маркета. Тим часом, інші безкоштовні менеджери паролів можуть запропонувати набагато більше, ніж просто захист ваших облікових даних.

Чому Google відстає від Apple

Експерти видання, на противагу менеджеру Google, хвалять аналогічний сервіс Apple, випущений торік разом з iOS 18. Apple перетворила його на щось більше, ніж просто менеджер паролів, підкреслюють експерти.

Тепер це не просто місце для зберігання даних для входу або паролів. Тут зберігаються постійно мінливі коди автентифікації та паролі Wi-Fi, а також інформація про вас, якщо будь-які ваші дані були виявлені в результаті витоку даних.

Google начебто теж пропонує подібні функції. Але той факт, що Apple об'єднала всі функції в одному місці і за замовчуванням заблокувала їх біометричним захистом, робить її спосіб набагато зручнішим і захищенішим. Тож Google є до чого прагнути, підсумовує видання.

Раніше стало відомо, що у пошуковика Google з'явився серйозний конкурент. Йшлося про пошук ChatGPT без входу в систему — його власник, компанія OpenAI, скасував початкову вимогу реєстрації, зробивши пошук доступним для всіх.

Також повідомлялося, що популярний браузер може назавжди зникнути з ваших смартфонів. Йшлося про Google Chrome, причому його можуть перестати встановлювати і на iPhone, і на Android.