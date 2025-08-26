Смартфоны Android проигрывают iPhone: эксперт пояснил, чего не им не хватает

Спор о том, какие смартфоны лучше – Android или iPhone – наверно, будет вечным. Но есть некоторые моменты, которым конкурентам стоило бы получиться у Apple – тем более, когда речь идет о безопасности.

Менеджер паролей Google до сих пор очень несовершенный, отмечает tomsguide.com. По мнению экспертов издания, компания могла бы не исправлять многочисленные ошибки, а сразу позаимствовать некоторые идеи у Apple Passwords.

Основная проблема менеджера паролей Google на протяжении многих лет заключалась в том, что его было очень сложно найти. Особенно это касалось смартфонов Android, где приходилось копаться в различных настройках учетной записи Google.

Правда, потом ситуация немного улучшилась, когда Google позволила добавлять ярлык для пароля на главный экран Android. Но и в этом случае без возни в настройках было не обойтись.

Теперь Google Password Manager доступен в Play Store как отдельное приложение, которое можно скачать почти на все Android-смартфоны. Однако единственное отличие между этим приложением и старым вариантом – это метод их получения. А так они открываются в одном и том же месте и предлагают тот же доступ к вашим паролям, сохраненным в Google.

Еще Google может ввести правило, обязывающее производителей Android-смартфонов включать менеджер паролей в стандартную комплектацию. Это может упростить процесс – при условии, что пользователи действительно будут создавать и сохранять сложные пароли, а не использовать один и тот же пароль для каждой учетной записи.

Так что по факту менеджер паролей Google в целом не изменился, хоть и стал официальным приложением Play Маркета. Между тем, другие бесплатные менеджеры паролей могут предложить гораздо больше, чем просто защиту ваших учетных данных.

Почему Google отстает Apple

Эксперты издания, в противовес менеджеру Google, хвалят аналогичный сервис Apple, выпущенный в прошлом году вместе с iOS 18. Apple превратила его в нечто большее, чем просто менеджер паролей, подчеркивают эксперты.

Теперь это не просто место для хранения данных для входа или паролей. Здесь хранятся постоянно меняющиеся коды аутентификации и пароли Wi-Fi, а также информация о вас, если какие-либо ваши данные были обнаружены в результате утечки данных.

Google вроде бы тоже предлагает подобные функции. Но тот факт, что Apple объединила все функции в одном месте и по умолчанию заблокировала их биометрической защитой, делает ее способ гораздо более удобнее и защищенным. Так что Google есть к чему стремиться, подытоживает издание.

