Флагманский смартфон Google сравнили c iPhone и Samsung: какой гаджет брать в 2025 году

Гонка флагманских смартфонов 2025 года находится в самом разгаре. Google, Apple и Samsung представили свои базовые модели, и выбор между ними стал сложнее, чем когда-либо. У каждого есть свои сильные и слабые стороны, и однозначного лидера выбрать нелегко.

Related video

Тем не менее в издании Gizmochina сравнили аппараты по ключевым аспектам. Хотя внимание часто приковано к Ultra и Pro-версиям телефонов, настоящая битва разворачивается в сегменте начальных моделей топовых линеек. Здесь каждый игрок (Google Pixel 10, Samsung Galaxy S25 и Apple iPhone 16) предлагает свой подход к тому, каким должен быть идеальный базовый флагман.

Внешне все три смартфона — это компактные премиальные устройства. Однако разница кроется в деталях: Pixel 10 может похвастаться самым ярким экраном с пиковой яркостью 3000 нит, в то время как Galaxy S25 предлагает более продвинутую технологию LTPO для адаптивной частоты обновления. Главным разочарованием здесь стал iPhone 16, который в 2025 году все еще оснащен устаревшим 60-герцевым дисплеем. По дизайну и эргономике выигрывает Galaxy S25 — он самый тонкий и легкий.

Процессоры внутри тоже отличаются. Galaxy S25 оснащен передовым чипсетом Snapdragon 8 Elite, что делает его лучшим выбором для геймеров. iPhone 16 с его фирменным чипом A18 Bionic традиционно лидирует в энергоэффективности и стабильной производительности. Наконец, Pixel 10 с новой платформой Tensor G5, произведенной на мощностях TSMC, хоть и не бьет рекордов в бенчмарках, но заточен под функции искусственного интеллекта, такие как обработка фото и ассистент Gemini.

В битве камер Google сделала смелый шаг. Pixel 10 впервые в истории базовых моделей получил телеобъектив, что делает его самым универсальным фото-решением в тройке. При этом iPhone 16 остался единственным с двойной камерой, а Galaxy S25 и вовсе не получил аппаратных обновлений по сравнению с прошлым годом. В итоге Pixel 10 — лучший выбор для фото, а iPhone 16 по-прежнему силен в видеосъемке.

По автономности снова лидирует Google. Pixel 10 получил самый емкий аккумулятор на 4970 мАч и поддержку магнитной беспроводной зарядки Qi2 — прямой ответ на MagSafe от Apple. В то же время Galaxy S25 оснащен скромной батареей на 4000 мАч, а Apple традиционно не раскрывает точную емкость, но по тестам она уступает Pixel.

В отношении ПО и экосистемы заметен паритет. Google и Samsung предлагают по семь лет обновлений, но главный козырь Apple — ее непревзойденная экосистема с iMessage, AirDrop и бесшовной интеграцией всех устройств бренда.

В итоге однозначного победителя в этом году нет. Pixel 10 — идеальный выбор для энтузиастов мобильной фотографии, которым важна "чистая" ОС Android и передовые ИИ-функции. Galaxy S25 подойдет тем, кто ценит максимальную производительность в играх и элегантный дизайн. А iPhone 16 остается лучшим вариантом для тех, кто уже находится в экосистеме Apple, ставит в приоритет качество видео и общую стабильность системы, несмотря на компромиссный экран.

Раньше Фокус писал, что смартфоны Android проигрывают iPhone: эксперт пояснил, чего не им не хватает. Спор о том, какие смартфоны лучше – Android или iPhone – наверно, будет вечным. Но есть некоторые моменты, которым конкурентам стоило бы получиться у Apple – тем более, когда речь идет о безопасности.