Смартфони Galaxy захистять вас від шахраїв: Samsung тестує нову функцію ШІ

Південнокорейська компанія Samsung впроваджує в One UI 8 нову функцію на базі штучного інтелекту, яка захистить від голосового фішннгу. Наприклад, від ситуації, коли шахрай прикидається кимось із родичів і просить грошей.

Related video

Щоправда, поки що функція доступна тільки на батьківщині Samsung, у самій Кореї, пише phonearena.com. Але якщо все піде за планом, смартфони Galaxy зможуть попереджати своїх власників про можливе шахрайство в режимі реального часу.

Оновлення One UI 8 перебуває у стадії бета-тестування для Galaxy S25 і скоро буде доступне на інших смартфонах серії Galaxy S. Це оновлення програмного забезпечення містить Android 16 і корисні налаштування для всіх пристроїв. Тепер Samsung оголосила і про додаткову функцію Smart Call, яка за допомогою ШІ буде виявляти і попереджати підозрілі дзвінки.

Таким чином, якщо виникне підозра або буде виявлено голосовий фішинг, ваш телефон Galaxy покаже вам попереджувальне повідомлення. Оскільки функція тестується в Кореї, для виявлення голосового фішингу вона використовує дані Національного поліцейського агентства Кореї та Національного інституту наукових досліджень.

Відомо також, що поки що функція працює тільки з вихідними викликами — тобто, коли ви самі телефонуєте (або передзвонюєте) на номер, якого немає у вашій базі контактів. Але, можливо, з часом вона стане доступною і для вхідних дзвінків.

Раніше стало відомо, що популярний месенджер WhatsApp заблокував мільйони користувачів. Блокування було пов'язане з виявленням цілої мережі інтернет-шахраїв. Багато із заблокованих акаунтів фігурували у зв'язку з організованими злочинними угрупованнями з Південно-Східної Азії.

Також Фокус писав, що шахраї крадуть дані картки через смартфон. Проблема особливо актуальна в сезон відпусток, коли люди подорожують і користуються відкритими мережами Wi-Fi.

Ще повідомлялося, як розпізнати шахрайство з Apple Pay. У цьому випадку треба звернути увагу на нібито тривожні повідомлення у зв'язку зі списанням коштів з рахунку і "несанкціонованими спробами входу в систему". Найімовірніше, повідомлення шахраїв навіть за тоном істотно відрізнятимуться від інших повідомлень, які ви могли отримувати від тієї ж компанії раніше.