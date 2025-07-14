Як розпізнати шахрайство з Apple Pay: рекомендації експертів

Інтернет-шахраї вигадують все нові й нові способи обдурити інтернет-користувачів. Тим більше, що в цьому їм часто допомагає використання штучного інтелекту. Наприклад, зловмисники можуть розсилати неправдиві повідомлення про нібито використання Apple Pay.

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Про отримання таких повідомлень користувачі писали і на Reddit, і на форумі техпідтримки Apple, зазначає slashgear.com. У повідомленні йдеться про якесь попередження системи безпеки у зв'язку зі списанням коштів з рахунку та "несанкціонованими спробами входу в систему".

Але видання попереджає: це класичний приклад фішингової атаки, коли шахрай намагається отримати ваші особисті та інші дані, видаючи себе за Apple. І пропонує надійний спосіб перевірити підозріле повідомлення.

Як упізнати шахраїв

Перш за все, такі повідомлення суттєво відрізнятимуться від інших повідомлень, які ви могли отримувати від тієї ж компанії раніше.

Номер телефону або адреса електронної пошти відправника будуть абсолютно випадковими (щось на кшталт "offajewzij20@"). У повідомленнях шахраїв завжди запитуються особисті дані, такі як паролі облікових записів, коди підтвердження або дані кредитної картки. Однак реальні компанії ніколи не запитують таку інформацію для надання підтримки.

Ще один важливий момент — це небажані вкладення. У повідомленнях шахраїв часто пропонується перейти за прикріпленим посиланням, щоб "отримати допомогу від команди експертів". Однак, якщо уважно придивитися до URL-адреси, ви виявите, що вона не відповідає веб-сайту компанії. У деяких повідомленнях є навіть номер телефону "служби підтримки клієнтів". Його легко можна перевірити через Google.

Обман розкрито — що робити далі?

Експерти видання радять повідомити про спробу шахрайства, пов'язану з Apple Pay, самій компанії Apple. Зробіть скріншот SMS-повідомлення та надішліть його на адресу reportphishing@apple.com. Після цього необхідно вжити низку важливих заходів для захисту вашого облікового запису Apple та iPhone від зловмисників. Використовуйте двофакторну аутентифікацію для свого облікового запису.

Якщо ви використовуєте Apple Cash, не повідомляйте дані про свої транзакції третім особам. Також завантажуйте додатки для свого пристрою Apple тільки через App Store, а не через сторонні платформи. І, зрозуміло, не телефонуйте за номером, вказаним у повідомленні, не переходьте за посиланнями. — і в жодному разі не відповідайте на повідомлення.

Раніше Фокус писав, що шахраї крадуть дані картки через смартфон. Проблема особливо актуальна в сезон відпусток, коли люди подорожують і користуються відкритими мережами Wi-Fi.

Також стало відомо, що треба робити, якщо шахраї намагаються вкрасти гроші з рахунку. Слід пам'ятати, що аферисти можуть уміло маскуватися під банки чи інші надійні компанії.