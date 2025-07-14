Как распознать мошенничество с Apple Pay: рекомендации экспертов

Интернет-мошенники придумывают все новые и новые способы обмануть интернет-пользователей. Тем более, что в этом им часто помогает использование искусственного интеллекта. Например, злоумышленники могут рассылать неправдивые сообщения о якобы использовании Apple Pay.

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О получении таких сообщений пользователи писали и на Reddit, и на форуме техподдержки Apple, отмечает slashgear.com. В сообщении говорится о некоем предупреждении системы безопасности в связи со списанием средств со счета и "несанкционированными попытками входа в систему".

Но издание предупреждает: это классический пример фишинговой атаки, когда мошенник пытается получить ваши личные и прочие данные, выдавая себя за Apple. И предлагает надежный способ проверить подозрительное уведомление.

Как узнать мошенников

Прежде всего, такие сообщения будут существенно отличаться от других сообщений, которые вы могли получать от той же компании ранее.

Номер телефона или адрес электронной почты отправителя будут совершенно случайными (что-то вроде "offajewzij20@"). В сообщениях мошенников всегда запрашиваются личные данные, такие как пароли учетных записей, коды подтверждения или данные кредитной карты. Однако реальные компании никогда не запрашивают такую информацию для оказания поддержки.

Еще один важный момент — это нежелательные вложения. В сообщениях мошенников часто предлагается перейти по прикрепленной ссылке, чтобы "получить помощь от команды экспертов". Однако, если внимательно присмотреться к URL-адресу, вы обнаружите, что он не соответствует веб-сайту компании. В некоторых сообщениях есть даже номер телефона "службы поддержки клиентов". Его легко можно проверить через Google.

Обман раскрыт – что делать дальше?

Эксперты издания советуют сообщить о попытке мошенничества, связанной с Apple Pay, самой компании Apple. Сделайте скриншот SMS-сообщения и отправьте его на адрес reportphishing@apple.com. После этого необходимо принять ряд важных мер для защиты вашей учетной записи Apple и iPhone от злоумышленников. Используйте двухфакторную аутентификацию для своей учетной записи.

Если вы используете Apple Cash, не сообщайте данные о своих транзакциях третьим лицам. Также загружайте приложения для своего устройства Apple только через App Store, а не через сторонние платформы. И, разумеется, не звоните по номеру, указанному в сообщении, не переходите по ссылкам. – и ни в коему случае не отвечайте на сообщение.

Ранее Фокус писал, что мошенники крадут данные карты через смартфон. Проблема особенно актуальна в сезон отпусков, когда люди путешествуют и пользуются открытыми сетями Wi-Fi.

Также стало известно, что надо делать, если мошенники пытаются украсть деньги со счета. Следует помнить, что аферисты могут умело маскироваться под банки или другие надежные компании.