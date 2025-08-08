Смартфоны Galaxy защитят вас от мошенников: Samsung тестирует новую функцию ИИ

Южнокорейская компания Samsung внедряет в One UI 8 новую функцию на базе искусственного интеллекта, которая защитит от голосового фишннга. Например, от ситуации, когда мошенник притворяется кем-то из родственников и просит денег.

Related video

Правда, пока что функция доступна только на родине Samsung, в самой Корее, пишет phonearena.com. Но если все пойдет по плану, смартфоны Galaxy смогут предупреждать своих владельцев о возможном мошенничестве в режиме реального времени.

Обновление One UI 8 находится в стадии бета-тестирования для Galaxy S25 и скоро будет доступен на других смартфонах серии Galaxy S. Это обновление программного обеспечения включает в себя Android 16 и полезные настройки для всех устройств. Теперь Samsung объявила и о дополнительной функции Smart Call, которая с помощью ИИ будет выявлять и предупреждать подозрительные звонки.

Таким образом, если возникнет подозрение или будет обнаружен голосовой фишинг, ваш телефон Galaxy покажет вам предупреждающее сообщение. Так как функция тестируется в Корее, для обнаружения голосового фишинга она использует данные Национального полицейского агентства Кореи и Национального института научных исследований.

Известно также, что пока функция работает только с исходящими вызовами – то есть, когда вы сами звоните (или перезваниваете) на номер, которого нет в вашей базе контактов. Но, возможно, со временем она станет доступной и для входящих звонков.

Ранее стало известно, что популярный мессенджер WhatsApp ззаблокировал миллионы пользователей. Блокировка была связана с обнаружением целой сети интернет-мошенников. Многие из заблокированных аккаунтов фигурировали в связи с организованными преступными группировками из Юго-Восточной Азии.

Также Фокус писал, что мошенники крадут данные карты через смартфон. Проблема особенно актуальна в сезон отпусков, когда люди путешествуют и пользуются открытыми сетями Wi-Fi.

Еще сообщалось, как распознать мошенничество с Apple Pay. В этом случае надо обратить внимание на якобы тревожные сообщения в связи со списанием средств со счета и "несанкционированными попытками входа в систему". Скорее всего, сообщения мошенников даже по тону будут существенно отличаться от других сообщений, которые вы могли получать от той же компании ранее.