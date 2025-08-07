Популярный мессенджер заблокировал миллионы пользователей: что там случилось

Сервис обмена сообщениями WhatsApp заявил об удалении почти семи миллионов аккаунтов по всему миру. В деле оказались замешаны интернет-мошенники.

Все заблокированные аккаунты были связаны с кибермошенничеством, пишет The Sun. В частности, многие из них фигурировали в связи с организованными преступными группировками, базирующимися в основном в Юго-Восточной Азии. Есть и упоминания о "принудительном труде".

Те 6,8 млн аккаунтов, о которых идет речь, были заблокированы в течение первых шести месяцев 2025 года. По словам представителя WhatsApp, компания сыграла на опережение – подозрительные аккаунты были выявлены и удалены, прежде чем ими могли воспользоваться злоумышленники.

Как отмечает издание, подобные центры кибермошенничества обычно проводят несколько вредоносных кампаний одновременно — от инвестиций в криптовалюту до финансовых пирамид. Тревожным сигналом для желающих заработать в сети должно стать требование заплатить авансом для получения прибыли.

Компания Meta, которой принадлежит WhatsApp, привела в пример случай, когда сотрудничестве с компанией OpenAI удалось раскрыть аферу, которую мошенники хотели провернуть в Камбодже. Они обещали людям деньги за лайки в социальных сетях и таким образом пытались продвигать фейковую финансовую пирамиду по аренде скутеров.

Заодно издание напоминает, что аккаунт WhatsApp может быть заблокирован за нарушение базовых правил платформы. И дает рекомендации, чего делать не следует.

Не используйте поддельные приложения WhatsApp (в частности, такие приложения-«подражатели», как GBWhatsApp и WhatsApp Plus).

Не отправляйте слишком много сообщений. Это может раздражать других людей, а у вас будут неприятности.

Не распространяйте фейковые новости. Кроме этичного аспекта, есть еще и риск оказаться забаненным из-за жалоб пользователей.

Напомним, ранее пользователей возмутило появление в WhatsApp раздражающей функции , которой не должно было быть. Речь о рекламе – при том, что основатели мессенджера заверяли, что такого в WhatsApp никогда не произойдет.

Также стадо известно, что пользователи WhatsApp готовы перейти на Signal и iMessage из-за одной раздражающей функции. Дело в том, что новый встроенный инструмент использует личные данные из чатов, создавая список пропущенных сообщений с помощью ИИ, а люди говорят, что такая функция вообще не нужна.