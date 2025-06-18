В WhatsApp появится раздражающая функция, хотя обещали, что ее не будет

В мессенджере WhatsApp впервые с момента его основания появится реклама. Основатели утверждают, что ее увидит ограниченное количество пользователей.

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В мессенджере запустят платные подписки на каналы, рекламу в статусах, также появится возможность за деньги повысить видимость канала в каталоге, сообщает DW. Новые функции появятся на вкладке "Актуальное", где находятся разделы "Статус" и "Каналы".

Представители WhatsApp уточнили, что использоваться для показа рекламы в мессенджере будут данные о стране пользователя, его языке, каналах, на которые он подписан, а также сведения о взаимодействии с рекламой. В WhatsApp заверяют, что те пользователи, которые используют мессенджер лишь для общения, рекламных изменений даже не заметят.

Мессенджер WhatApp был основан в 2009 году. Тогда его основатели Ян Кум и Брайан Эктон неоднократно обещали, что в нем никогда не будет рекламы. В 2014-м WhatsApp купила компания Facebook и тоже обещала, что продолжит политику отказа от рекламы. Стоит отметить, что к 2018 году и Кум, и Эктон покинули WhatsApp.

WhatsApp считается самым популярным мессенджером в мире. По состоянию на апрель нынешнего года, его аудитория составляла более трех миллиардов пользователей в месяц. Между прочим, среди причин, по которым мессенджер привлекает пользователей, называлось и полное отсутствие в нем рекламы.

Ранее Фокус писал, что в приложении WhatsApp появилась новая навязчивая функция, – разноцветная кнопка вызова ИИ-чатбота, «который ответит практически на все, кроме того, как от нее избавиться».

Кроме того, пользователи iPhone высмеяли обновленный дизайн WhatsApp – им не понравился его зеленый цвет. Поэтому разработчикам пришлось искать другие цветовые решения – специально для владельцев смартфонов Apple.

Также стало известно, что миллионы пользователей WhatsApp получили тревожное предупреждение. Это было связано с появлением информации о мошенниках, которые "клонируют" крупные инвестиционные компании, чтобы отобрать деньги у своих жертв.