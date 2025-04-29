WhatsApp скоро заработает на "неожиданных" устройствах, но они есть у каждого

Разработчики приложения WhatsApp Web работают над новой функцией – они собираются добавить опцию голосовых и видеозвонков.

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Об этом сообщает androidpolice.com.

Пока что опция находится на стадии разработки, хотя десктопное приложение WhatsApp для персональных компьютеров с Windows и Mac получило поддержку аудио- и видеозвонков еще в 2021 году.

Однако предполагают, что со временем пользователи смогут совершать индивидуальные и групповые звонки непосредственно из своих браузеров, и таким образом устанавливать отдельное десктопное приложение для этой цели будет не нужно.

Также ожидается, что функция будет реализована в будущем обновлении, и это заметно упростит процесс первоначальной настройки приложения для новых дестопов.

При первом звонке в WhatsApp Web пользователю, скорее всего, придется предоставить разрешения на микрофон и веб-камеру. Пока используется один и тот же браузер, а файлы cookies не удаляются, приложение сохранит полученное разрешение. Но можно действовать и по-другому – предоставлять разрешения для каждого отдельного посещения.

Разработка новой опции началась вскоре после того, как WhatsApp начал вводить новую – расширенную – функцию, касающуюся конфиденциальности чатов. В частности, она не разрешает пользователям экспортировать свои чаты.

Ранее пользователей WhatsApp предупредили, чтобы те ни в коем случае не делились ни с кем кодами подтверждения для входа в приложение. Таким кодом легко могут воспользоваться злоумышленники для взлома аккаунта.

Также Фокус писал, что в приложении WhatsApp появилась новая навязчивая функция, – разноцветная кнопка вызова ИИ-чатбота, «который ответит практически на все, кроме того, как от нее избавиться».