WhatsApp скоро запрацює на "несподіваних" пристроях, але вони є у кожного

Розробники програми WhatsApp Web працюють над новою функцією — вони збираються додати опцію голосових і відеодзвінків.

Related video

Про це повідомляє androidpolice.com.

Поки що опція перебуває на стадії розроблення, хоча десктопний застосунок WhatsApp для персональних комп'ютерів із Windows і Mac отримав підтримку аудіо- та відеодзвінків ще 2021 року.

Однак припускають, що з часом користувачі зможуть здійснювати індивідуальні та групові дзвінки безпосередньо зі своїх браузерів, і в такий спосіб встановлювати окремий десктопний застосунок для цієї мети буде не потрібно.

Також очікується, що функцію буде реалізовано в майбутньому оновленні, і це помітно спростить процес початкового налаштування програми для нових дестопів.

Під час першого дзвінка у WhatsApp Web користувачеві, найімовірніше, доведеться надати дозволи на мікрофон і веб-камеру. Поки використовується один і той самий браузер, а файли cookies не видаляються, додаток збереже отриманий дозвіл. Але можна діяти і по-іншому — надавати дозволи для кожного окремого відвідування.

Розробка нової опції почалася незабаром після того, як WhatsApp почав запроваджувати нову — розширену — функцію, що стосується конфіденційності чатів. Зокрема, вона не дозволяє користувачам експортувати свої чати.

Раніше користувачів WhatsApp попередили, щоб ті в жодному разі не ділилися ні з ким кодами підтвердження для входу в додаток. Таким кодом легко можуть скористатися зловмисники для злому акаунта.

Також Фокус писав, що в додатку WhatsApp з'явилася нова нав'язлива функція, — різнокольорова кнопка виклику ШІ-чатбота, "який відповість практично на все, окрім того, як її позбутися".