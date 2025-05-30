Миллионы пользователей WhatsApp получили тревожное предупреждение: что важно знать

Предупреждение было отправлено пользователям популярного мессенджера после того, как появились новости о мошенничестве.

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Об этом пишет thesun.co.uk.

Мошенническая схема заключается в том, что хакеры "клонируют" ведущие инвестиционные компании, чтобы отобрать деньги у жертв.

Инвестиционная ассоциация обнаружила, что во второй половине 2024 года произошел всплеск таких афер с клонированием — на 57%.

Часто мошенничество начинается с добавления пользователей в поддельные группы WhatsApp, рассылки электронных писем с ссылками на веб-сайты. Киберпреступники делают так, чтобы группа выглядела так, как будто она была создана авторитетной инвестиционной компанией, прежде чем приглашать пользователей перевести свои деньги. Притворяясь, что инвестируют, мошенники затем могут дублировать данные жертв, что позволяет им украсть их деньги.

По словам экспертов, каждая четвертая попытка была успешной. В общей сложности только Ассоциация инвестиций зафиксировала около 500 попыток "клонирования". В результате мошенничества были потеряны 2,7 млн ​​фунтов стерлингов в Великобритании.

Адриан Худ, эксперт по финансовым преступлениям, сказал: "Развитие ИИ, вероятно, приведет к все более изощренным мошенничествам, когда преступники смогут лучше имитировать деятельность законных компаний".

По данным Федеральной торговой комиссии, заявленные убытки Google от мошенничества выросли до 12,5 млрд долларов в 2024 году. В этой связи компания Google выпустила срочное предупреждение для пользователей, т.к. киберпреступники использовали и ее сервисы, например, GMail.

Технологическая компания заявила: "Аферисты более эффективны и действуют, не опасаясь наказания, когда люди не осведомлены о мошенничестве и тактике мошенничества".

Используя технологию искусственного интеллекта, мошенники могут выдавать себя за представителей известных компаний.

Жертвы с ценными онлайн-активами, включая криптовалютные кошельки, и влиятельные лица в социальных сетях также все чаще становятся объектами таких атак.

Ранее мы писали, что WhatsApp готовит серьезные изменения для пользователей iPhone. Обладатели iPhone, возможно, получат другие опции выбора цвета в мессенджере WhatsApp. Разработчики планируют выпустить альтернативную цветовую линейку специально для пользователей iPhone после того, как те высмеяли и раскритиковали зеленый дизайн приложения.