WhatsApp скоро предложит пользователям новую полезную функцию: в чем ее суть

Мессенджер работает над новым ИИ-инструментом, который по сути даст пользователям краткий обзор всех непрочитанных чатов.

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Об этом пишет androidauthority.com.

Используя Meta AI, WhatsApp хочет конфиденциально суммировать групповые, канальные и персональные сообщения, что позволит быстро понять суть переписки, не просматривая большие блоки пропущенных сообщений.

Разработка была обнаружена в бета-версии WhatsApp для Android версии 2.25.15.12. В отчете подчеркивается, что функция резюмирования на основе Meta AI появляется, когда пользователь получает "определенное количество" новых сообщений. Судя по всему, опция резюмирования будет отображаться над непрочитанными сообщениями в виде плашки с надписью "Резюмировать с помощью Meta AI".

Если пользователь выбирает резюмирование, запрос генерируется и обрабатывается конфиденциально, гарантируя, что сообщения не будут видны WhatsApp, Meta или третьим лицам. Не совсем ясно, отображается ли возвращаемое резюме в пользовательском интерфейсе того же чата, во всплывающем окне или отдельно в чате Meta AI. Эти подробности, вероятно, появятся, когда функция будет готова к запуску.

Как бы то ни было, несмотря на заявления о том, что резюмирование будет полностью конфиденциальным, оно не будет работать в чатах, где включена "Расширенная конфиденциальность чата". Функция, которая начала внедряться в прошлом месяце, не позволяет другим пользователям экспортировать чаты с ними. Кроме того, она также предотвращает использование Meta AI в этих конкретных чатах, что является ключом к обобщению.

Функция все еще находится в разработке и, скорее всего, будет выпущена с будущей сборкой WhatsApp.

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