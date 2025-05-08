WhatsApp скоро запропонує користувачам нову корисну функцію: у чому її суть

Месенджер працює над новим ШІ-інструментом, який, по суті, дасть користувачам короткий огляд усіх непрочитаних чатів.

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Про це пише androidauthority.com.

Використовуючи Meta AI, WhatsApp хоче конфіденційно підсумовувати групові, канальні та персональні повідомлення, що дасть змогу швидко зрозуміти суть листування, не переглядаючи великі блоки пропущених повідомлень.

Розробка була виявлена в бета-версії WhatsApp для Android версії 2.25.15.12. У звіті наголошується, що функція резюмування на основі Meta AI з'являється, коли користувач отримує "певну кількість" нових повідомлень. Судячи з усього, опція резюмування буде відображатися над непрочитаними повідомленнями у вигляді плашки з написом "Резюмувати за допомогою Meta AI".

Якщо користувач обирає резюмування, запит генерується і обробляється конфіденційно, гарантуючи, що повідомлення не буде видно WhatsApp, Meta або третім особам. Не зовсім зрозуміло, чи відображається резюме, що повертається, у користувацькому інтерфейсі того ж чату, у спливаючому вікні або окремо в чаті Meta AI. Ці подробиці, ймовірно, з'являться, коли функція буде готова до запуску.

Хай там як, незважаючи на заяви про те, що резюмування буде повністю конфіденційним, воно не працюватиме в чатах, де ввімкнено "Розширену конфіденційність чату". Функція, яка почала впроваджуватися минулого місяця, не дозволяє іншим користувачам експортувати чати з ними. Крім того, вона також запобігає використанню Meta AI в цих конкретних чатах, що є ключем до узагальнення.

Функція все ще перебуває в розробці і, найімовірніше, буде випущена з майбутньою збіркою WhatsApp.

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