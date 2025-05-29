WhatsApp готовит серьезные изменения для пользователей iPhone: что нужно знать

Обладатели iPhone, возможно, получат другие опции выбора цвета в мессенджере WhatsApp. Разработчики планируют выпустить альтернативную цветовую линейку специально для пользователей iPhone после того, как те высмеяли и раскритиковали зеленый дизайн приложения.

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Об этом пишет The Sun.

Хотя зеленый стал фирменным цветом WhatsApp, там хотят предложить на выбор четыре других цвета – синий, белый, розовый или фиолетовый. А негативную реакцию пользователей iPhone вызвал редизайн приложения, в котором акцентные цвета были изменены на зеленый (акцентный цвет – это тот, что отображается на значках уведомлений и в предварительном просмотре ссылок).

Скриншот Фото: The Sun

Пользователи назвали это изменение «уродливым» и были разочарованы тем, что не могут вернуть прежнюю версию или настроить его самостоятельно.

Скриншот Фото: The Sun

Так что теперь тестируется новая версия WhatsApp для iOS. Она еще не выпущена публично, но если все-таки приживется, то владельцы iPhone смогут настраивать цвет чат-пузырей и обоев внутри приложения.

То есть все, что раньше отображалось в зеленом цвете, можно будет заменить на цвет, который больше по вкусу.

Пока что известно, что компания Meta, владеющая приложением WhatsApp, разрабатывает такую цветовую функцию только для приложения iOS, – хотя возможность дать такие же опции настройки пользователям Android тоже не исключается.

В лютом случае, речь идет о тестовой версии, которая находится в стадии разработки, и пока неизвестно, когда новые функции станут доступны пользователям (и станут ли вообще – ведь Meta может е отложить реализацию такой опции на несколько месяцев или совсем отказаться от нее).

Ранее в этом месяце сообщалось, что WhatsApp скоро предложит новую функцию. В частности, мессенджер работает над ИИ-инструментом, который по сути даст пользователям краткий обзор всех непрочитанных чатов.

Также Фокус писал, что в приложении WhatsApp появилась новая навязчивая функция, – разноцветная кнопка вызова ИИ-чатбота, «который ответит практически на все, кроме того, как от нее избавиться».

А еще разработчики приложения WhatsApp Web собираются добавить опцию голосовых и видеозвонков. Отметим, что десктопное приложение в самом WhatsApp для персональных компьютеров с Windows и Mac получило поддержку аудио- и видеозвонков еще в 2021 году.