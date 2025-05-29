WhatsApp готує серйозні зміни для користувачів iPhone: що потрібно знати

Власники iPhone, можливо, отримають інші опції вибору кольору в месенджері WhatsApp. Розробники планують випустити альтернативну колірну лінійку спеціально для користувачів iPhone після того, як ті висміяли і розкритикували зелений дизайн додатка.

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Про це пише The Sun.

Хоча зелений став фірмовим кольором WhatsApp, там хочуть запропонувати на вибір чотири інші кольори — синій, білий, рожевий або фіолетовий. А негативну реакцію користувачів iPhone викликав редизайн застосунку, в якому акцентні кольори було змінено на зелений (акцентний колір — це той, що відображається на значках сповіщень і в попередньому перегляді посилань).

Скріншот Фото: The Sun

Користувачі назвали цю зміну "потворною" і були розчаровані тим, що не можуть повернути колишню версію або налаштувати його самостійно.

Скріншот Фото: The Sun

Тож тепер тестується нова версія WhatsApp для iOS. Вона ще не випущена публічно, але якщо все-таки приживеться, то власники iPhone зможуть налаштовувати колір чат-бульбашок і шпалер усередині програми.

Тобто все, що раніше відображалося в зеленому кольорі, можна буде замінити на колір, який більше до смаку.

Поки що відомо, що компанія Meta, яка володіє додатком WhatsApp, розробляє таку колірну функцію тільки для додатка iOS, — хоча можливість дати такі самі опції налаштування користувачам Android теж не виключається.

У будь-якому разі, йдеться про тестову версію, яка перебуває на стадії розроблення, і поки що невідомо, коли нові функції стануть доступні користувачам (і чи стануть узагалі — адже Meta може відкласти реалізацію такої опції на кілька місяців або зовсім відмовитися від неї).

Раніше цього місяця повідомлялося, що WhatsApp скоро запропонує нову функцію. Зокрема, месенджер працює над ШІ-інструментом, який, по суті, дасть користувачам короткий огляд усіх непрочитаних чатів.

Також Фокус писав, що в додатку WhatsApp з'явилася нова нав'язлива функція, — різнокольорова кнопка виклику ШІ-чатбота, "який відповість практично на все, окрім того, як її позбутися".

А ще розробники додатка WhatsApp Web збираються додати опцію голосових і відеодзвінків. Зазначимо, що десктопний засто сунок у самому WhatsApp для персональних комп'ютерів із Windows і Mac отримав підтримку аудіо- та відеодзвінків ще 2021 року.