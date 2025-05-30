Мільйони користувачів WhatsApp отримали тривожне попередження: що важливо знати

Попередження було надіслано користувачам популярного месенджера після того, як з'явилися новини про шахрайство.

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Про це пише thesun.co.uk.

Шахрайська схема полягає в тому, що хакери "клонують" провідні інвестиційні компанії, щоб відібрати гроші у жертв.

Інвестиційна асоціація виявила, що в другій половині 2024 року стався сплеск таких афер із клонуванням — на 57%.

Часто шахрайство починається з додавання користувачів у підроблені групи WhatsApp, розсилки електронних листів із посиланнями на веб-сайти. Кіберзлочинці роблять так, щоб група виглядала так, наче її було створено авторитетною інвестиційною компанією, перш ніж запрошувати користувачів переказати свої гроші. Прикидаючись, що інвестують, шахраї потім можуть дублювати дані жертв, що дає їм змогу вкрасти їхні гроші.

За словами експертів, кожна четверта спроба була успішною. Загалом тільки Асоціація інвестицій зафіксувала близько 500 спроб "клонування". У результаті шахрайства було втрачено 2,7 млн фунтів стерлінгів у Великій Британії.

Адріан Худ, експерт з фінансових злочинів, сказав: "Розвиток ШІ, ймовірно, призведе до все більш витончених шахрайств, коли злочинці зможуть краще імітувати діяльність законних компаній".

За даними Федеральної торгової комісії, заявлені збитки Google від шахрайства зросли до 12,5 млрд доларів у 2024 році. У зв'язку з цим компанія Google випустила термінове попередження для користувачів, оскільки кіберзлочинці використовували і її сервіси, наприклад, GMail.

Технологічна компанія заявила: "Аферисти більш ефективні і діють, не побоюючись покарання, коли люди не обізнані про шахрайство і тактику шахрайства".

Використовуючи технологію штучного інтелекту, шахраї можуть видавати себе за представників відомих компаній.

Жертви з цінними онлайн-активами, включно з криптовалютними гаманцями, і впливові особи в соціальних мережах також дедалі частіше стають об'єктами таких атак.

Раніше ми писали, що WhatsApp готує серйозні зміни для користувачів iPhone. Власники iPhone, можливо, отримають інші опції вибору кольору в месенджері WhatsApp. Розробники планують випустити альтернативну колірну лінійку спеціально для користувачів iPhone після того, як ті висміяли і розкритикували зелений дизайн програми.